Dragon Ball continua a essere una delle saghe più prolifiche e amate nel panorama degli anime e manga, e il 2024 si conferma un anno cruciale per Goku e i suoi amici. Oltre al debutto tanto atteso della nuova serie anime Dragon Ball Daima e al lancio imminente del videogioco Dragon Ball Sparking Zero, i fan possono aspettarsi un’altra novità entusiasmante. È stato infatti annunciato un nuovo progetto manga che vedrà Toyotaro, l’attuale disegnatore di Dragon Ball Super, tornare con un nuovo one-shot speciale.

Il Nuovo One-Shot di Dragon Ball Super Divers

Toyotaro, conosciuto per aver portato avanti il manga di Dragon Ball Super con grande successo, è stato incaricato di realizzare questo nuovo capitolo autoconclusivo, che sarà pubblicato con il prossimo numero di V-Jump a ottobre. Si tratterà di un one-shot dedicato a Dragon Ball Super Divers, il nuovo gioco di carte arcade che verrà lanciato in Giappone. Questo manga servirà a promuovere il titolo, ma non ci sono ancora piani per trasformare questa storia in una serie più lunga. Tuttavia, con l’entusiasmo che circonda il mondo di Dragon Ball, nulla è escluso per il futuro.

Cosa Aspettarsi da Dragon Ball Super Divers?

Dragon Ball Super Divers è stato annunciato all’inizio del 2024 come il settimo gioco di carte arcade basato sull’universo di Dragon Ball. Sviluppato da Dimps, lo stesso team dietro a Super Dragon Ball Heroes, questo nuovo capitolo si inserisce nella lunga tradizione di giochi arcade legati al franchise, che risale al 2005 con Data Carddass Dragon Ball Z. Se Super Dragon Ball Heroes ha stabilito nuovi standard per i giochi di carte arcade, Dragon Ball Super Divers sembra destinato a portarli a un livello ancora superiore.

Toyotaro è stato incaricato di creare il manga per accrescere l’attesa e, sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, i fan si aspettano un’esperienza ricca d’azione e avventure, in perfetto stile Dragon Ball. Il one-shot potrebbe esplorare nuovi personaggi o farci vedere versioni alternative di quelli già conosciuti, ampliando l’universo narrativo con nuovi scenari e battaglie epiche.

Nel frattempo, mentre Toyotaro lavora a Dragon Ball Super Divers, Goku si prepara a un’altra grande avventura con il debutto di Dragon Ball Daima. L’anime, previsto per l’11 ottobre 2024 su Crunchyroll, segna il ritorno di Goku e dei suoi amici dopo gli eventi del Torneo del Potere. In questa nuova serie, Goku e altri personaggi iconici verranno trasformati in bambini a causa di un evento scatenato dai demoni del Regno Oscuro, e dovranno intraprendere un viaggio per ritornare alla loro forma originale.

Parallelamente, il videogioco Dragon Ball Sparking Zero sta per arrivare sulle console di nuova generazione e su PC. Il titolo promette di essere il sogno di ogni fan della saga, con un roster di oltre 180 personaggi giocabili, garantendo ore di battaglie spettacolari e azione frenetica. Con il lancio previsto per lo stesso giorno dell’anime, l’11 ottobre, Dragon Ball Sparking Zero si candida a diventare uno dei giochi più attesi dell’anno per i fan del genere.

Fonte Comic Book