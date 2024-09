Sakamoto Days: Netflix rilascia nuovi dettagli con un nuovo trailer

Sono anni che Netflix investe negli anime e questa scelta ha dato vita ad alcune serie anime di alto livello come Sakamoto Days. Quest’ultima è la nuova arrivata, quindi la più recente, ma Netflix offre serie che vanno da Devilman Crybaby a Delicious in Dungeon e One Piece. Il servizio di streaming mette a disposizione dei fan quindi contenuti anime impressionanti. E adesso Sakamoto Days è vicino al debutto, previsto per gennaio 2025. Ad alimentare la curiosità e l’entusiasmo dei fan ci pensa un nuovo trailer per la serie di successo che dimostra che la commedia d’azione sta per diventare la prossima grande novità degli anime.

L’aggiornamento arriva in occasione della Geeked Week, con Netflix che ha trascorso gli ultimi giorni a lanciare annunci. Nel tentativo di promuovere Sakamoto Days, il team dello studio di animazione TMS Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dell’anime.

Come si può vedere dal trailer sopra condiviso, Sakamoto Days sembra davvero perfetto. A novembre del 2020, il mangaka Yuto Suzuki ha dato vita all’eccentrica commedia d’azione e da allora Taro Sakamoto è amato da tutti. Il famoso sicario in pensione era temuto e rispettato da tutti quando era in attività, ma dopo aver trovato l’amore della sua vita, Sakamoto si ritira da quella vita.

Questo trailer svela il nostro eroe impegnato nella sua quotidianità, che lo vede spesso bersaglio del suo passato. Quando i nemici del sicario vengono a conoscenza della sua nuova vita, diventa l’obiettivo del mondo intero. Ma nessuno poteva aspettarsi che nonostante gli anni di inattività, mantenesse le sue abilità strabilianti.

Nella sua nuova vita infatti Taro Sakamoto è il proprietario di un minimarket, ma non ha permesso di perdere le sue abilità da sicario professionista. Il manga segue il protagonista in questione che si impegna per allontanare e sventare ogni minaccia di chi gli da la caccia per proteggere la sua famiglia.

TMS Entertainment sta facendo buoni progressi con l’adattamento anime con il regista Masaki Watanabe al timone. In questo momento, Netflix è l’unico servizio di streaming pronto a trasmettere Sakamoto Days, quindi i fan della serie stanno tenendo d’occhio attentamente il programma di rilascio dell’anime.

Fonte – Comicbook