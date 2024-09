Devil May Cry: l’anime di Netflix torna con un nuovo trailer esplosivo

Netflix ha recentemente rilasciato il primo trailer esplosivo della serie anime Devil May Cry di Adi Shankar (Castlevania e Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix), basato sul videogioco di Capcom creato da Hideki Kamiya. Il trailer ufficiale, visibile in cima al presente articolo, intona quello che i fan dovranno aspettarsi dal cacciatore di diavoli mezzo umano e mezzo demone con questa frase: “Questo tizio è qualcosa di diverso. Il modo in cui si muove. I colpi che ha preso. Il suo nome è Dante“. Il protagonista del franchise si mostra con la sua spada magica, Rebellion, e le pistole a doppia impugnatura, Ebony & Ivory.

Il trailer di Devil May Cry, pubblicato durante la vetrina Geeked Week 2024 di Netflix ospitata da Joe Manganiello, si conclude con il ticchettio di un orologio da tasca appartenente al demoniaco Coniglio Bianco/”Rabi” del manga DMC3. La serie di otto episodi debutterà ad aprile 2025 su Netflix.

“State tranquilli, stiamo lavorando duramente perché amiamo il franchise e perché vogliamo offrire qualcosa di grandioso“, ha affermato il creatore della serie e showrunner Shankar dell’adattamento anime di DMC, annunciato per la prima volta nel 2018. “Il nostro obiettivo non era solo quello di sfornare un altro progetto anime. Il mio obiettivo è realizzare uno dei migliori show sulla piattaforma Netflix“.

Shankar ha aggiunto, che svolge il ruolo di produttore esecutivo con Alex Larsen. “Quando tieni profondamente a qualcosa e all’improvviso ti ritrovi al timone, è fantastico. Quando lavori con collaboratori straordinari, come Alex Larsen, Studio Mir, Netflix, che sono i pionieri in questo spazio di streaming di animazione per adulti. Stiamo lavorando duramente perché amiamo il franchise e vogliamo offrire qualcosa di grandioso. Qualcosa che resista alla prova del tempo“.

Animata dallo Studio Mir di Seoul, che ha prodotto il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, Avatar: The Legend of Korra, My Adventures With Superman e X-Men ’97, la serie di Devil May Cry è prodotta da Hideaki Itsuno di Capcom e Seung-wook Lee di Studio Mir.

In Devil May Cry: The Anime, forze sinistre sono in gioco al portale tra il regno umano e quello dei demoni. In mezzo a tutto questo c’è Dante, cacciatore di demoni orfano che svolge questa professione su commissione, ignaro che il destino di entrambi i mondi.

Fonte – Comicbook