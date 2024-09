Tra le uscite Planet Manga del 19 settembre 2024 troviamo l’esordio di Yomotsu Hegui il Frutto del Regno dei Morti, il capolavoro horror di Masasumi Kakizaki, autore anche di Green Blood, che viene riproposto in formato Omnibus, e Hideout, anch’esso riproposto con una nuova cover.

Inoltre Mirrorverse: Belle, il prequel del videogame Disney e Pixar, e le nuove uscite di alcune hit estive come Ender Geister – The Last Exorcist e Cold Blue, Hot Red.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 19 settembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 19 settembre 2024

Blue Lock 26

7,00 €

CONTINUA L’ADRENALINICA SFIDA TRA IL BASTARD MÜNCHEN E LA UBERS

La potenza esplosiva del Kaiser Impact ha riportato la Germania in testa, inducendo i Master Striker a scendere in campo. La partita è più che mai aperta: riuscirà Isagi a tenere il passo con il calcio di classe mondiale di Marc Snuffy?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Thunder3 3

7,00 €

LA RIBELLIONE CONTRO GLI ALIENI CHE HANNO INVASO IL MONDO

È arrivato il momento di reagire, ma come si possono affrontare creature che sono non soltanto gigantesche e più forti, ma anche dotate di armi fuori scala? Eppure, c’è chi ha un piano e le risorse per provarci…

Chainsaw Man 17

Monsters 27

5,20 €

LA PUBBLICA SICUREZZA ATTACCA LE STRUTTURE DELLA CHIESA DI CHAINSAW MAN

Anche la testimonial Asa si ritrova a essere un bersaglio. Il piano di Barem sembra infine sventato, ma una nuova verità sta per venire alla luce. Davanti al caos in cui sta sprofondando la città, cosa farà Denji?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sanda 4

7,50 €

DALL’AUTRICE DI BEASTARS

Lo scontro con il preside Oshibu ha messo in luce la debolezza di Sanda, deciso a diventare più forte. Per crescere, intende affrontare il lato oscuro della scuola e la famigerata Sezione 10. Come reagirà Santa Claus al desiderio espresso dai giovani studenti che si sono macchiati del sangue degli adulti?

Jimbocho Sisters 3

7,00 €

TRA IL PROFUMO DEI LIBRI, NEL QUARTIERE DI JINBOCHO, A TOKYO

Tsugumi soffre perché consapevole di essere innamorata di un uomo indecifrabile. Ichika è in difficoltà per via di una richiesta imbarazzante. Minoru si accontenta a malincuore di un’amicizia da cui vorrebbe di più. Tre sorelle continuano a cercare la loro strada…

The Ichinose Family’s Deadly Sins 3

7,50 €

È GIUNTO IL TEMPO DI SVEGLIARSI

Mentre la famiglia Ichinose cerca di capire cosa scateni il loop temporale, il finto Kakeru rivela il suo nome, ma non dà altre informazioni su chi sia. Scoprire ciò che è veramente successo sarà un duro colpo per Tsubasa…

Ender Geister – The Last Exorcist 2

7,50 €

UN MINIMO ERRORE PUÒ COSTARE LA VITA

Arrivato in Giappone, Michael deve affrontare attentati e spiriti maligni. Inoltre, indagando sullo strano fenomeno che ha causato l’improvviso aumento delle apparizioni soprannaturali, finisce per doversi battere con due pericolosi assassini.

Ken il Guerriero Hokuto No Ken Extreme Edition 3

7,50 €

UN LEGGENDARIO CAPITOLO PER LA SAGA DELLA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO

Kenshiro e Rei sfidano il temibile Clan delle Zanne per mettere al sicuro, una volta per tutte, il villaggio di Mamiya. I due maestri di arti marziali non sanno, però, che il capo dei loro nemici ha più di un asso nella manica…

Cold Blue, Hot Red 2

7,50 €

LA SCUOLA DI TOMOYAMA CUSTODISCE SETTE SEGRETI

Fantasmi, salti in altre dimensioni, spiriti inquieti… Qualcosa di sinistro avvolge l’istituto e il protagonista, appena arrivato, muore dalla curiosità di scoprire di cosa si tratta. Ma un enigma in particolare va svelato: chi è davvero Mihaya Hayami?

Make the Exorcist Fall in Love 3

7,00 €

UNA NUOVA EPICA BATTAGLIA Shoichiro Tokito è un liceale come tanti che, a causa di un incidente, si ritrova nell’Elisio, dove scopre di essersi risvegliato come Wyvern, uno dei più potenti Specter al servizio di Hades. Mentre il ragazzo fa i conti con lo shock della nuova vita, si profila uno scontro tra il regno degli inferi e il Santuario di Athena. UN AVVENTUROSO ISEKAI AMBIENTATO NELL’UNIVERSO DE I CAVALIERI DELLO ZODIACO!

Hideout

7,90 €

UNA NUOVA COVER PER IL CAPOLAVORO DI KAKIZAKI

Durante una notte oscura sotto una pioggia battente, un uomo segue senza esitare le tracce della sua vittima. La decisione di Seiichi Kirishima è irremovibile: stanotte ucciderà sua moglie. Un anno prima era un uomo felice, ora Seiichi ha guardato l’abisso e l’abisso ha risposto con uno sguardo penetrante. Masasumi Kakizaki, autore di Green Blood, ci racconta la discesa di un uomo all’inferno in un volume unico fra horror e thriller nello stesso mese del lancio della sua opera più recente, Yomotsu Hegui.

Green Blood Omnibus

45,00 €

FRA MANHATTAN E IL SELVAGGIO WEST

Luke Burns dovrà affrontare angherie, soprusi e… suo fratello, uno spietato assassino. In un unico corposo volume cartonato di oltre mille pagine, l’intera epopea western firmata dal maestro Masasumi Kakizaki (Yomotsu Hegui, Hideout).

Yomotsu Hegui il Frutto del Regno dei Morti 1

7,00 €

IL CAPOLAVORO HORROR DELL’AUTORE DI GREEN BLOOD E MOGLIE DI UNA SPIA

Kanetsugu Nawa, ex poliziotto a cui hanno ucciso la moglie e la figlia, incarcerato per essersi fatto giustizia da solo, dopo aver mangiato il frutto Yomotsu Hegui si trasforma in una creatura capace di rigenerare ogni ferita. Al fianco di Ren la Morte, ora deve combattere una guerra che si protrae da tempo immemore contro gli Immortali

Mirrorverse: Belle

8,00 €

DALL’UNIVERSO DEL VIDEOGIOCO PER SMARTPHONE POPOLATO DA PERSONAGGI DISNEY E PIXAR IN VERSIONE DARK

Il prequel in un unico volume che svela il passato di Belle! Come viveva, prima di diventare una guardiana? Nel suo villaggio accadevano cose strane, a causa di una forza oscura proveniente dal bosco…

One-Punch Man 6

Manga One 27

5,20 €

RIUNIONE D’EMERGENZA!!!

Tutti i classe S sono convocati urgentemente dall’Associazione Eroi! Saitama e Genos vengono così a scoprire che la Terra sta correndo un gravissimo pericolo… I più forti eroi del pianeta riusciranno a salvarla? O forse nemmeno loro potranno bastare?!

One-Punch Man 18

Manga One 39

5,20 €

Garo ha un giorno di tempo per uccidere un eroe, condizione necessaria per entrare nell’Associazione Esseri Misteriosi. Ma la fortuna non è dalla sua parte perché finisce per imbattersi in Saitama e nel ragazzino che da tempo trova sulla sua strada!