Marco Strignano 2024-08-06T11:00:05+02:00 Autori: Tomomi Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,50 Rilegatura: Brossurato + sovracover Pagine: 216 Formato: 13X18 Data di pubblicazione: 18/07/2024

Cold Blue Hot Red è una novità che la casa editrice italiana Planet Manga ha deciso di offrire a tutti i lettori di manga italiani. Chiaramente non si tratta di un prodotto adatto a tutti, infatti tutti i lettori shonen non considereranno Cold Blue, Hot Red come la prima scelta. Tuttavia il manga seinen psicologico e sentimentale in questione, scritto e disegnato da Tomomi, ha tutte le caratteristiche per poter avere continuità. Le vicende si basano su una storia d’amore, ma non è chiaramente come quelle a cui si è solitamente abituati. Infatti i protagonisti sono Mihaya Hayami e Arata Tomoyama ed entrambi frequentano la stessa scuola. La caratteristica principale di Mihaya Hayami è essere enigmatica su di sé, tanto che nessuno sa chi sia questa persona fino in fondo; quella di Arata Tomoyama è di voler scoprire ogni singola cosa, in quanto costantemente guidato da una curiosità che lo mette spesso in situazioni molto delicate e pericolose.

Cold Blue, Hot Red 1: RECENSIONE

Planet Manga presenta ai lettori italiani un nuovo manga intitolato Cold Blue, Hot Red, il cui primo volume contiene otto capitoli. La lettura è molto scorrevole, in quanto il susseguirsi degli eventi coinvolge quasi sorprendentemente il lettore, nonostante i momenti iniziali possano sembrare eccessivi. La storia si apre conoscendo il protagonista di nome Arata Tomoyama, un ragazzo tormentato da una forte curiosità verso tutto. Curiosità anche discutibile, visto che decide di cambiare scuola solo per il piacere di scoprire sulla propria pelle che cosa si prova in queste circostanze. Sempre la sua curiosità lo porta a incontrare Mihaya Hayami. Quello che viene subito messo in chiaro da questo personaggio è che nessuno sa chi sia, nemmeno se si tratta di un ragazzo o di una ragazza. Questo mistero è costantemente alimentato dal fatto che a volta indossa dei pantaloni, mentre altre volte una gonna. Lo fa chiaramente per divertirsi e provocare non solo il curioso Tomoyama, ma i lettori stessi.

Dal primo incontro avvenuto in una situazione inappropriata, Tomoyama perde la testa e comincia a chiedere a scuola di Mihaya Hayami, ma nessuno è in grado di dare informazioni. Tuttavia Mihaya Hayami rimane colpito dal nuovo arrivato e decide di proporgli una sfida, proprio per provocare duramente la sua curiosità. Fino al suo diploma, Tomoyama non dovrà mai cadere nelle provocazioni e nelle trappole di Hayami e solo fino ad allora lui potrà scoprire tutti i suoi segreti.

Ed è proprio questo il punto di forza di Cold Blue, Hot Red: le scene di provocazione. Ci sono momenti in cui lei/lui cerca di spingere Tomoyama a fare qualcosa che comprometterebbe la loro promessa e altri momenti dove primeggiano intenzioni sessuali. Non ci sono molti dubbi sul fatto che questa scelta da parte del mangaka sia finalizzata a coinvolgere i lettori fino a stuzzicare la propria fantasia. Nonostante questo, in alcuni momenti potrebbe risultare ripetitivo o prevedibile anche se questo porta a scorgere un reale interesse da parte di Hayami nei confronti di Tomoyama.

Importante è analizzare lo stile di disegno di Tomomi e il ritmo della trama. La trama sembra “correre” dato che si passa piuttosto velocemente da una scarsa considerazione tra i due personaggi, a momenti di intensa intimità tra i due. Così facendo Hayami e Tomoyama diventano i protagonisti assoluti del primo volume di Cold Blue, Hot Red senza dare spazio ad altri personaggi, dei quali non si sente il minimo bisogno. Riguardo lo stile di disegno del mangaka, sono molto decisi, aggressivi e decisamente disturbanti nei momenti più intensi. Tomomi infatti da il meglio di sé nel rappresentare Hayami in pose ambigue e provocanti che sembrano sfidare i lettori stessi a provare a scoprire qualcosa in più sul personaggio.