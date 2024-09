Castlevania: Nocturne: il nuovo trailer conferma il periodo di uscita della seconda stagione

Castlevania è un titolo di grande successo che non necessita di presentazioni. Decenni fa, il team Konami ha dato vita al franchise prima su console e da allora Castlevania è diventato un fenomeno globale. E Netflix ha deciso di esplorare diversamente il franchise in questione con un progetto anime originale. In questo modo Alucard è tornato riconquistando nuovamente successo. Ora, tutti gli occhi sono puntati su Castlevania: Nocturne e prima del suo ritorno è stato rilasciato un trailer speciale della seconda stagione.

L’aggiornamento arriva da Netflix, che in occasione della Geeked Week ha rilasciato una serie di rivelazioni. Da Cobra Kai a Uglies, diverse serie sono pronte ad apparire durante la Geeked Week 2024. E questa scaletta include la seconda stagione di Castlevania: Nocturne. Un nuovo teaser per l’anime è appena uscito e conferma che lo show tornerà a gennaio 2025.

Tutti gli appasionati di Castlevania che non hanno visto ancora la prima stagione, saranno felici di sapere che tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Netflix. Il progetto è stato annunciato a maggio 2021 dopo la fine della serie originale di Netflix. Questo sequel trae ispirazione dai giochi di successo di Konami, adattando Castlevania: Rondo of Blood (1993) e il suo sequel Symphony of the Night. La prima stagione ha debuttato nel 2023, riscuotendo un grande successo dalla critica e dai fan, rimasti affascinati dalla nuova interpretazione di Richter Belmont.

Nocturne racconta la storia di Richter Belmont, un discendente di Trevor e Sypha. Il cacciatore di vampiri agisce durante la Rivoluzione francese e gli anni ’90 del Settecento pullulavano di succhiasangue. Spetta a Richter prendere il potere della sua stirpe e da quanto mostrato nella prima stagione, questo personaggio è un cacciatore nato.

Non si può negare la natura epica di Castlevania e l’ultima serie Netflix del franchise lo ha esaltato senza trattenersi. I registi Sam e Adam Deats hanno occhio per lo storyboard. Insieme al talento di Powerhouse Animation, Nocturne era destinato a essere un successo e questo era ciò che ci si aspettava dal sequel. Dopotutto, la serie originale di Castlevania di Netflix ha contribuito a definire la sua serie di progetti originali e regge fino a oggi.

Fonte – Comicbook