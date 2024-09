Bleach: come sarà il Live-Action della Warner Bros.?

Secondo un nuovo rapporto, Warner Bros. Pictures starebbe lavorando a un adattamento live-action di Bleach, il popolare manga di Tite Kubo. Mentre la serie celebra il suo 20º anniversario e i fan attendono con trepidazione il ritorno dell’anime con la terza ondata di episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War questo autunno, questo nuovo progetto cinematografico potrebbe aprire un capitolo inaspettato nella storia del franchise. Ma è davvero questa la direzione giusta per Bleach?

Le Prime Voci sul Progetto

La notizia arriva da DanielRPK, una fonte ben nota nel settore per anticipare sviluppi su progetti cinematografici. Secondo il rapporto, Warner Bros. è alla ricerca di uno sceneggiatore e un regista per un nuovo film live-action di Bleach. Se confermato, il progetto segnerebbe l’ultima incursione di Hollywood nel mondo degli anime, aggiungendosi a una lista crescente di adattamenti come Naruto, One Piece e One-Punch Man. Questi progetti rappresentano tentativi ambiziosi di portare sul grande schermo titoli che hanno già un seguito globale consolidato.

Se Warner Bros. decidesse di procedere con questo nuovo adattamento, Bleach si unirebbe a una serie di franchise che stanno trovando nuova vita attraverso il live-action. Recentemente, adattamenti simili sono stati annunciati per serie come Sword Art Online e altri titoli, mentre successi come One Piece su Netflix e il revival di Avatar: The Last Airbender stanno dimostrando il crescente appetito del pubblico occidentale per queste produzioni. Il successo di questi adattamenti, che hanno saputo conquistare un’ampia base di fan, ha reso evidente il potenziale commerciale degli anime in live-action.

L’accelerazione di questi progetti è evidente: Naruto ha ingaggiato il regista Destin Daniel Cretton, mentre Legendary Entertainment sta sviluppando un film su My Hero Academia per Netflix. One-Punch Man è in lavorazione con Sony Pictures. In questo contesto, il live-action di Bleach potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma della tendenza attuale.

Bleach Ha Davvero Bisogno di un Adattamento Live-Action?

Tuttavia, ci sono ragioni per chiedersi se un nuovo film live-action di Bleach sia davvero necessario. Nel 2018, un adattamento giapponese diretto da Shunsuke Sato ha tentato di tradurre la storia del manga in un film live-action, adattando il primo arco narrativo della serie. Nonostante la fedeltà al materiale originale e la positiva accoglienza della critica, il film non ha raggiunto il successo commerciale sperato e non ha dato luogo a un sequel.

Questo insuccesso non era necessariamente dovuto alla qualità del film, che è stato apprezzato per la sua capacità di trasporre le sequenze d’azione del manga in un nuovo formato. Tuttavia, il mercato occidentale potrebbe offrire un’opportunità diversa. Warner Bros. potrebbe sfruttare ciò che ha funzionato nel primo adattamento giapponese, migliorando la produzione per attrarre un pubblico più ampio e internazionale. Se il progetto sarà confermato, potrebbe diventare quel “progetto trascendentale” che Bleach ha suggerito come parte delle celebrazioni per il suo 20º anniversario.

Fonte Comic Book