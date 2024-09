Dragon Ball: Sparking! Zero: svelato l’Intero Roster tramite un leak?

Una massiccia fuga di notizie ha scosso il mondo di Dragon Ball questa settimana, con il roster completo di Dragon Ball: Sparking! Zero apparentemente rivelato prima del previsto. Per i fan che hanno seguito con ansia ogni trailer per scoprire quali personaggi sarebbero stati aggiunti al gioco di combattimento, questa fuga di notizie potrebbe rovinare la sorpresa, ma allo stesso tempo offre uno sguardo interessante a ciò che ci aspetta.

Un Roster Molto Più Grande del Previsto

La fuga di notizie sembra essere partita da una società di media che ha caricato per errore alcune sequenze di gioco di Dragon Ball: Sparking! Zero, mostrando il giocatore mentre scorrevano attraverso il roster completo dei combattenti. Mentre molti personaggi presenti erano già stati annunciati, altri sono stati una vera sorpresa.

Tra i nuovi combattenti rivelati nella fuga di notizie troviamo Garlic Jr. in una versione più grande, un soldato di Freezer dal film Dragon Ball Z: Bardock – Il Padre di Goku, una nuova versione di Goku apparentemente proveniente da Dragon Ball Daima, la versione del Dio della Distruzione di Toppo, Tapion e, forse la sorpresa più grande, il Dr. Wheelo.

Questi personaggi sono solo alcuni di quelli che sono stati mostrati nella fuga di notizie, ma la cosa interessante è che il numero dei personaggi confermati sembra essere maggiore rispetto agli slot di roster inizialmente previsti. Con l’annuncio dei personaggi di Dragon Ball GT, sembrava che mancassero solo 10 combattenti per completare il roster di base.

Tuttavia, le fughe di notizie suggeriscono che ci siano molti più di 10 nuovi combattenti, il che solleva la domanda se stiamo vedendo combattenti destinati a DLC o se il roster si espanderà ben oltre le aspettative iniziali. Con tre DLC già pianificati per il gioco, ma senza una data di uscita, è probabile che alcuni di questi personaggi extra possano essere inclusi direttamente nella versione base del gioco, portando Dragon Ball: Sparking! Zero a superare i 180 personaggi disponibili al lancio.

Goku di Dragon Ball Daima e le Speculazioni sui DLC

Un aspetto particolarmente interessante della fuga di notizie è la presenza di una versione di Goku che sembra provenire da Dragon Ball Daima, uno dei DLC confermati. Preordinando il gioco, i giocatori riceveranno sblocchi anticipati di tre varianti ciascuno per Gogeta e Broly, oltre a un personaggio misterioso che si dice non sia mai stato giocabile in nessun gioco di Dragon Ball prima d’ora. Con il possibile avvistamento di Goku di Daima nel gameplay trapelato, molti stanno speculando che possa essere proprio lui il personaggio misterioso del preorder.

Il produttore di Dragon Ball: Sparking! Zero, Jun Furutani, ha recentemente dichiarato che tutti i personaggi della versione base del gioco saranno annunciati prima della sua uscita, in modo da non avere sblocchi segreti o personaggi nascosti. Tuttavia, con le fughe di notizie recenti, resta da vedere se queste informazioni siano accurate o se ci siano ancora delle sorprese in serbo per i fan.

Per ora, i fan di Dragon Ball possono solo aspettare i prossimi trailer e aggiornamenti ufficiali per capire se questa fuga di notizie si rivelerà vera o meno. Una cosa è certa: con un roster potenzialmente enorme e tanti personaggi amati che tornano in azione, Dragon Ball: Sparking! Zero promette di essere uno dei giochi di combattimento più ambiziosi del franchise.

Fonte Comic Book