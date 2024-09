Wingman: il classico degli anni 80 torna con un adattamento live-action

Wingman, il grande classico degli anni 80, torna con un adattamento live-action. Gli anni ’80 hanno rappresentato un periodo speciale per il mondo degli anime, che ha visto la nascita di alcune tra i film e le serie anime che avrebbero contribuito a gettare le basi al mondo degli anime che conosciamo oggi. Non dovrebbe sorprendere che la crescente popolarità degli anime abbia portato al ritorno di serie classiche e amate con revival e reboot. E negli ultimi anni sono i live-action a conquistare gli spettatori e Wing-Man, una serie che ha debuttato nel 1983, tornerà quest’anno proprio in questa veste.

Probabilmente molti non avranno familiarità con Wingman, ma la serie ha innumerevoli elementi che si adattano perfettamente al genere “Sentai”. Con Sentai, in Giappone, si intendono i supereroi che combattono tipicamente contro mostri con alter ego mascherati e una tecnologia estremamente avanzata. Il genere ha contribuito a dare vita a franchise amati come Mighty Morphin’ Power Rangers, Kamen Rider, VR Troopers e innumerevoli altri esempi.

La serie live-action debutterà in Giappone a partire dal 22 ottobre, quindi il mese prossimo. Questa pubblicherà nuovi episodi ogni martedì per celebrare il 40° anniversario del franchise. Considerando che la serie manga è durata oltre due anni e l’adattamento anime ha raccolto tutti i capitoli in quarantasette episodi, c’è molto su cui lavorare per l’adattamento live-action. In una recente pubblicità, il mangaka di Wingman, Masakazu Katsura, non è riuscito a nascondere la sua emozione nel vedere il suo manga tornare in azione. A seguire riportiamo il suo messaggio: “Un sogno di 42 anni. Il live-action di Wingman. Sono sopraffatto dalle emozioni“.

Ovviamente, l’apparizione di Wingman potrebbe ricordare ai fan a serie come Kamen Rider, ma si tratta di due mondi diversi. La serie ruota attorno allo studente delle medie Kenta Hirono a cui vengono concessi i poteri del “Quaderno dei sogni” da una donna enigmatica di nome Aoi. Nel ricevere queste nuove abilità, assume i poteri della sua stessa creazione, Wingman. Così si dedica a combattere il male assicurandosi che il Quaderno dei sogni non cada nelle mani sbagliate. Stranamente, è quasi l’opposto dell’amata serie anime, Death Note.

Fonte – Comicbook