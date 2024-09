Dragon Ball Daima: l’anime ha rivelato il Re del Regno dei Demoni?

Dragon Ball Daima farà finalmente il suo attesissimo debutto l’11 ottobre, e l’ultimo sguardo all’anime potrebbe aver svelato il Re del Regno dei Demoni. Daima presenterà una nuovissima storia scritta dal compianto Akira Toriyama, che ha anche lavorato ai nuovi personaggi e ai design. Daima celebrerà i 40 anni dal debutto di Goku e dei Guerrieri Z sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e questa nuova serie anime esplorerà un lato completamente nuovo dell’universo.

Gli ultimi aggiornamenti di Dragon Ball Daima che precedono la première hanno confermato che la nuova serie esplorerà il Regno dei Demoni. E questo sarà l’approfondimento principale dell’Universo 7 della serie. In questo modo tutti i fan avranno modo di conoscere gli abitanti demoniaci del regno. E sembra che ci siano sia alleati che nemici all’interno di questo regno. Ma la rivelazione più recente potrebbe aver introdotto il Re del Regno dei Demoni.

Daima ha confermato tre nuovi attori che si uniranno a Masako Nozawa, rivelando quindi chi doppierà alcuni dei nemici demoniaci nella nuova serie. Degesu, il sosia di Kaioshin, ha già attirato molta attenzione, con i fan che lo considerano probabilmente il Kaioshin Supremo del Regno dei Demoni, e il Dr. Arinsu potrebbe essere colui che tira le fila dietro tutto. Ma il nuovo personaggio più misterioso di questo trio è Gomah, che potrebbe avere un ruolo molto più importante nel Regno dei Demoni e quindi nella nuova serie.

Gomah è stato accennato sin dalle prime immagini promozionali di Daima come uno degli esseri che osservano tutto ciò che Goku ha fatto fino alla fine dell’arco di Majin Buu. Non è difficile immaginare che questo nuovo personaggio sia dietro la cospirazione che ha trasformato Goku e gli altri in versioni “Mini” di se stessi. E il trailer più recente dell’anime lascia intendere che avrebbe persino usato le Sfere del Drago per realizzare uno dei suoi scopi nefasti.

Deve ancora essere rivelato che tipo di ruolo avrà Gomah in Daima, ma sarà doppiato da Showtaro Morikubo. L’attore ha detto quanto segue sul suo ruolo e sulla sua partecipazione al nuovo anime: “Conosco Dragon Ball da molto tempo e ricordo quando sono iniziati il ​​manga e l’anime. Quindi avere l’opportunità di essere coinvolto mi ha reso davvero felice. Ho pensato “Ci sarò anch’io!” La produzione della serie è stata stravagante, quindi godetevi la grande storia e il cast. Questa volta Goku e compagnia si divertiranno un mondo!“.

Fonte – Comicbook