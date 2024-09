Tra le uscite targate Panini Comics del 12 settembre 2024 troviamo la conclusione, con il terzo volume, di Blade Runner Origini, la saga prequel del film cul di Ridley Scott. Si tratta di uno dei tanti spin-off realizzati negli ultimi anni a partire dall’originale Blade Runner, e altri ne seguiranno come la serie tv in arrivo su Prime Video.

Inoltre arriva anche l’undicesimo volume della ristampa in formato deluxe di Spawn, che si avvicina al 150° episodio originale con una serie di storie dell’oscuro personaggio ideato da Todd McFarlane disegnate da Angel Medina e Nat Jones

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 12 settembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 12 settembre 2024

Spawn Deluxe 11

37,00 €

Contiene: Spawn (1992) #130/144

Spawn è stato detronizzato e non è più il Signore degli Inferi, ma un potente demone che vaga per le strade di New York! Nell’ombra tramano tuttavia Jason Wynn e Mammon, i suoi peggiori nemici! E un’orda di pazzi omicidi si scatena nella Grande Mela marchiata sul volto con il simbolo del Clown! Tornano in volume le storie pubblicate per la prima volta tra il 2004 e il 2005! Disegni spettacolari di Angel Medina (Sensational Spider-Man) e Nat Jones (’68: Better Run Through The Jungle).

Blade Runner Origini 3

Tutto Brucia

18,00 €

Contiene: Blade Runner Origins #9/12

Los Angeles, 2009. La dirigente della Tyrell Corporation Ilora Stahl ha ordinato di mettere a ferro e fuoco il Settore 6B con l’intenzione di uccidere il prototipo di replicante Nexus 5, che ha sviluppato una personalità ribelle e sta risvegliando altri replicanti. Il detective del LAPD Cal Moreaux si è alleato con un’ex scienziata della Tyrell e alcuni replicanti per respingere l’attacco e salvare il luogo che lui e sua sorella una volta chiamavano casa. La scioccante conclusione della saga scritta da K. Perkins e Mellow Brown, con i disegni di Fernando Dagnino.

Lego Star Wars il Maestro Yoda

9,90 €

Contiene: la minifigure LEGO® del Maestro Yoda!

Gli amici sanno che è un insegnante eccezionale. I nemici lo considerano un potente avversario. Accompagna il grande Maestro Jedi Yoda in una nuova, emozionante avventura targata LEGO® Star Wars™! Monta la minifigure di Yoda, risolvi rompicapi stellari e leggi i divertenti fumetti sul Maestro che ha addestrato gli eroi Jedi più in gamba della galassia!