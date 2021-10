Blade Runner: Black Lotus – data di uscita, nuovi trailer e visual

Blade Runner: Black Lotus è la serie anime originale di Crunchyroll e Adult Swim ambientata tra il film originale di Ridley Scott e il successivo di Denis Villeneuve.

Durante il New York Comic Con la produzione ha mostrato il nuovo trailer e la nuova key visual, annunciando che la serie debutterà il 13 Novembre 2021 con due episodi consecutivi.

Crunchyroll Italia la diffonderà prossimamente.

Ecco il trailer:

Di seguito la key visual:

Blade Runner: Black Lotus si compone di 13 episodi e vede alla regia Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama, già registi di Ultraman e Ghost in the Shell: SAC_2045 per Netflix.

Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop), che già si è occupato del corto Blade Runner: Black Out 2022 uscito nel Settembre del 2017 poco prima di Blade Runner 2049, è uno dei produttori creativi del progetto.

La serie è realizzata da Sola Digital Arts (Ultraman) ed è una produzione Crunchyroll, Adult Swim e Alcon Entertainment.

Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster e Al-Francis Cuenca di Alcon Entertainment sono i produttori esecutivi insieme a Joseph Chou di Sola Digital Arts.

Ben Roberts di Alcon Entertainment è co-produttore esecutivo, mentre Mitsuhisa Ishikawa di Production I.G è consulente di produzione.

Protagonista la replicante Elle, che si muoverà in mondo distopico che riflette i temi anti capitalisti del romanzo originale Do Androids Dream of Electric Sheep? di Philip K. Dick.

Nella Los Angeles del 2032 una giovane donna si risveglia senza ricordi e con abilità letali.

L’unico indizio al suo mistero è un dispositivo bloccato e un tatuaggio di un loto nero.

Mettendo insieme i pezzi dovrà rintracciare le persone responsabili per il suo passato brutale e sanguinoso e trovare la verità sulla sua identità perduta.

