Dragon Ball: annunciato un nuovo videogioco in arrivo l’anno prossimo

I fan di Dragon Ball hanno molto materiale su cui poter contare quest’anno, ma potranno già sfregarsi le mani anche per l’anno prossimo. Tutti sanno che quest’anno ci sarà il debutto di Dragon Ball: Sparking! Zero come nuovo capitolo videoludico della serie. Per quanto riguarda la serie anime invece, Goku e i Guierrieri Z torneranno sul piccolo schermo con Daima, in arrivo a ottobre. Ma oltre a questo, c’è un altro videogioco di Dragon Ball che uscirà nel 2025.

Lo sviluppatore Ganbarion e Bandai Namco hanno confermato dopo la fine del primo playtest che Dragon Ball Project: Multi uscirà nel 2025. Non c’è ancora una data di uscita esatta, ma le persone che hanno potuto provarlo nel playtest, sono già impazienti di vederlo completo, rimanendo anche persino un sorprese per quanto gli sia piaciuto.

Una data di uscita del 2025 per Project: Multi era prevista dato che il gioco era già in fase di test, ma Bandai Namco lo ha confermato una volta terminato il primo test. È durato dal 20 agosto al 3 settembre con nuovi contenuti in primo piano e valute di gioco distribuite in modo che le persone potessero provare diverse parti del primo MOBA di Dragon Ball, (acronimo di Multiplayer Online Battle Arena, in italiano letteralmente “Arena di Battaglia Multigiocatore online”). Ma ora il test è giunto al termine.

“Ringraziamo sinceramente tutti per aver preso parte al Regional β Test“, hanno detto i creatori di Dragon Ball Project: Multi una volta conclusa la beta. “Tutti i preziosi input che abbiamo ricevuto dai nostri giocatori aiuteranno il nostro team di sviluppo a impegnarsi per rendere il gioco ancora più divertente. Nuove informazioni sul gioco continueranno a essere rivelate, quindi seguiteci fino all’uscita! Il gioco è previsto per l’uscita ufficiale nel 2025“.

A parte i tradizionali giochi di combattimento di Dragon Ball ben noti non dovrebbe sorprendere di vedere un MOBA sul franchise di Toriyama. Ciò che ha sorpreso le persone, tuttavia, è quanto sia stato divertente il gioco durante la beta. I giochi di Dragon Ball che si discostano dal genere tipico di combattimento a volte hanno più difficoltà a trovare un pubblico, e i MOBA stessi non sono così facili da capire senza averci mai giocato prima. Ma Project: Multi ha ricevuto un ottima accoglienza.

