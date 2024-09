Dragon Ball Daima: Goku piccolo può usare l’Ultra Istinto?

Il recente trailer di Dragon Ball Daima ha riacceso l’interesse dei fan rivelando dettagli intriganti su Goku nella sua nuova forma “mini”. Trasformato in una versione ridotta di sé stesso a causa di una cospirazione che coinvolge le sfere del drago, molti appassionati si chiedono se il piccolo Goku possa mantenere la stessa potenza della sua forma adulta. Sebbene sia stato confermato che il mini-Goku può trasformarsi in Super Saiyan, resta da vedere se riuscirà a raggiungere il livello dell’Ultra Istinto, una delle trasformazioni più potenti dell’intero universo di Dragon Ball.

L’Ultra Istinto: Una Trasformazione Chiave

Per capire se Goku in Dragon Ball Daima possa utilizzare l’Ultra Istinto, è utile ricordare come il protagonista abbia acquisito questo potere. Durante il Torneo del Potere, Goku ha sbloccato per la prima volta l’Ultra Istinto combattendo contro Jiren dell’Universo 11. In seguito, ha perfezionato questa forma durante le battaglie con il mago Moro, il cacciatore di taglie Granolah e il membro degli Heeters, Gas. Tuttavia, nonostante i progressi fatti, la fine della Saga di Granolah ha rivelato che Goku ha ancora molta strada da fare per padroneggiare completamente l’Ultra Istinto. L’inaspettata trasformazione di Freezer in “Black Freezer”, che lo rende più forte dell’Ultra Istinto di Goku e dell’Ultra Ego di Vegeta, ha ulteriormente complicato la sfida per il protagonista.

La Linea Temporale di Dragon Ball Daima e le Sue Limitazioni

Per determinare se Goku in Dragon Ball Daima possa accedere all’Ultra Istinto, è fondamentale considerare quando questa nuova serie si inserisce nella cronologia di Dragon Ball. La storia di Daima si svolge dopo la sconfitta di Kid Bu ma prima dell’incontro con Beerus e Whis, il che implica che i Guerrieri Z non sono ancora consapevoli dell’esistenza delle trasformazioni divine come l’Ultra Istinto. Pertanto, in questo punto della timeline, Goku non avrebbe ancora sviluppato le competenze necessarie per accedere a quel livello di potere.

Al massimo, Goku potrebbe raggiungere la forma Super Saiyan 3, che rappresentava il suo limite massimo all’inizio di Dragon Ball Super durante lo scontro con Beerus, il Dio della Distruzione dell’Universo 7. Ciò suggerisce che, almeno in Dragon Ball Daima, Goku sarà limitato a trasformazioni che precedono la scoperta dell’Ultra Istinto.

Al momento, non ci sono notizie ufficiali riguardo a un ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, che ha terminato la sua corsa originale nel 2018. Gli archi narrativi di Moro e Granolah, introdotti nel manga, devono ancora essere adattati per la televisione, lasciando spazio a ulteriori possibilità per l’esplorazione dell’Ultra Istinto. Vista la popolarità e la continua crescita del franchise, è probabile che l’Ultra Istinto tornerà in primo piano quando l’anime riprenderà.

Da un’analisi più approfondita della cronologia e delle trasformazioni disponibili, sembra altamente improbabile che il mini-Goku di Dragon Ball Daima possa utilizzare l’Ultra Istinto. Tuttavia, questa nuova serie apre nuove possibilità narrative, esplorando un punto della storia di Dragon Ball che non è stato ancora completamente sviluppato. Potrebbe fornire un contesto interessante per le abilità di Goku e per come il suo potenziale evolverà nel corso della storia.

Sebbene non ci siano conferme sulla presenza dell’Ultra Istinto in Daima, la serie potrebbe comunque offrire momenti memorabili per i fan, giocando sulle trasformazioni classiche di Goku e introducendo nuove sfide che metteranno alla prova il nostro eroe in modi inaspettati. Resta da vedere come Dragon Ball Daima utilizzerà queste possibilità per arricchire l’universo di Dragon Ball e se Goku troverà un modo per sfruttare il suo potenziale anche in questa versione in miniatura. Per ora, i fan possono solo attendere e vedere come questa nuova avventura si svilupperà sullo schermo.

