Il recente trailer di Dragon Ball Daima ha presentato un nuovo personaggio che ha già acceso la curiosità dei fan: un Kaioshin misterioso, la cui identità e ruolo nella storia restano avvolti nel mistero. Considerando l’importanza dei Kaioshin nell’universo di Dragon Ball, questa nuova figura potrebbe avere implicazioni significative per la trama della serie. Ma chi è davvero questo Kaioshin? E qual è il suo scopo?

Un Kaioshin Dalla Faccia Nota?

Il nuovo Kaioshin di Dragon Ball Daima sembra avere una somiglianza sorprendente con il Supremo Kai, una figura già ben nota nel franchise. Tuttavia, ci sono anche differenze visibili che suggeriscono che non si tratti semplicemente di una ripetizione di un personaggio esistente. Una prima ipotesi potrebbe essere che questo nuovo Kaioshin sia un precedente Supremo Kai, proveniente da una timeline diversa o da un’epoca remota del passato, forse addirittura antecedente agli eventi di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

Se Dragon Ball Daima è effettivamente ambientato prima degli eventi di Dragon Ball Super, come suggerisce l’assenza di Beerus e Whis nei materiali promozionali, questo nuovo Kaioshin potrebbe rappresentare una figura storica che ha avuto un ruolo determinante nella formazione del Regno dei Demoni. Potrebbe essere uno dei Kaioshin che ha assistito o addirittura contribuito alla nascita o all’espansione del Regno dei Demoni, una regione che la serie sembra pronta a esplorare per la prima volta in maniera approfondita.

Un Complice o un Oppositore?

Un’altra possibilità è che questo nuovo Kaioshin sia in qualche modo collegato al nuovo grande villain di Dragon Ball Daima, che non è stato ancora rivelato completamente. Potrebbe essere un complice che lavora nell’ombra per realizzare un piano più grande, che prevede la manipolazione del Regno dei Demoni o l’uso dei suoi poteri per scopi sconosciuti. La sua collaborazione con altri esseri oscuri, come suggerito dal trailer, potrebbe significare che sta cercando di destabilizzare l’equilibrio cosmico in un modo che non abbiamo mai visto prima.

D’altra parte, il Kaioshin potrebbe anche essere un personaggio complesso e ambiguo, che opera con una sua agenda personale. Potrebbe essere coinvolto con i demoni per un motivo che non è intrinsecamente malvagio, ma che richiede l’utilizzo di mezzi moralmente discutibili. Ad esempio, potrebbe cercare di sigillare un male ancora più grande nel Regno dei Demoni o di prevenire una catastrofe che minaccerebbe tutti i reami spirituali, usando mezzi discutibili per raggiungere un fine nobile.

Implicazioni per il Regno dei Demoni e l’Universo di Dragon Ball

L’introduzione di questo Kaioshin misterioso e la sua connessione con il Regno dei Demoni potrebbero suggerire un cambiamento significativo nell’approccio di Dragon Ball alla sua mitologia. Fino ad ora, il franchise ha esplorato principalmente i Kaioshin come guardiani e supervisori degli universi, ma raramente li ha coinvolti direttamente nelle trame più oscure o nei conflitti interni al mondo dei demoni. Questo nuovo Kaioshin potrebbe rappresentare una figura liminale, che naviga tra la luce e l’oscurità, esplorando le tensioni tra i vari regni dell’esistenza.

Se il suo ruolo è effettivamente legato a un conflitto con il Regno dei Demoni, questo potrebbe portare a nuove rivelazioni sulla struttura cosmica di Dragon Ball, mostrando come i diversi piani di esistenza interagiscono tra loro. Potremmo anche scoprire che i Kaioshin, tradizionalmente considerati figure di purezza e giustizia, hanno anche loro lati nascosti o passati complessi che potrebbero aggiungere nuove sfumature alla loro caratterizzazione.

Il Futuro di Dragon Ball con il Nuovo Kaioshin

Se questa figura è davvero un nuovo Kaioshin con piani segreti o un passato oscuro, Dragon Ball Daima potrebbe segnare una svolta importante per il franchise, introducendo nuovi temi e conflitti morali che vanno oltre il classico dualismo tra bene e male. Potrebbe rivelarsi un personaggio che sfida Goku e i suoi amici in modi più sottili e psicologici, piuttosto che con pura forza bruta, arricchendo così la narrazione con nuove dinamiche e tensioni.

In definitiva, questo nuovo Kaioshin rappresenta un’inaspettata carta nel mazzo di Dragon Ball. A seconda di come la serie svilupperà il suo personaggio, potrebbe portare a un’espansione dell’universo narrativo, introducendo elementi che non abbiamo mai visto prima, e offrendo ai fan nuove prospettive su una mitologia che continua a crescere e a evolversi.

Fonte Comic Book