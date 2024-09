Dragon Ball Daima: Goku sarà in grado di accedere all’Ultra Istinto?

Nell’ultimo trailer di Dragon Ball Daima, la prossima serie anime che sancirà il ritorno di Goku sul piccolo schermo, ha confermato un aspetto importante su Goku nella sua nuova forma “mini”. Trasformato in una versione molto più piccola di se stesso a causa di una cospirazione facendo uso delle sfere del drago, molti fan si sono chiesti quanto sarebbe potente nel corpo di un bambino. Il piccolo Goku può ancora trasformarsi in un Super Saiyan, il che solleva la questione su quali altre trasformazioni il saiyan sarà in grado di usare. Ora sembra il momento perfetto per esaminare se in Daima potrà o meno accedere al potere dell’Ultra Istinto.

Per rinfrescare la memoria, Goku è riuscito ad accedere al potere dell’Ultra Istinto grazie alla sua partecipazione al Torneo del Potere. Utilizzando questa nuova trasformazione per combattere contro Jiren dell’Universo 11, Goku avrebbe continuato a perfezionare la forma durante la lotta contro lo stregone Moro, il cacciatore di taglie Granolah e il membro più potente degli Heeters, Gas. Dopo aver appreso varie iterazioni della forma definitiva, Goku ha ancora molta strada da fare per combattere contro il nuovo essere più forte dell’universo, come anticipato nel capitolo finale della Granolah Saga. Si tratta di Freezer, che ha raggiunto una nuova trasformazione chiamata “Black Freezer” che lo rende molto più forte sia dell’Ultra Istinto di Goku che dell’Ultra Ego di Vegeta.

Considerando la linea temporale in cui si inserisce Dragon Ball Daima, sembra altamente improbabile che Goku usi il potere dell’Ultra Istinto. Daima si svolge dopo la morte di Kid Buu ma prima che Goku e i Guerrieri Z incontrino Beerus e Whis. E questo significa che non hanno ancora la consapevolezza dell’esistenza di tale trasformazione e del potere degli dei. Nella migliore delle ipotesi, Goku potrebbe trasformarsi in un Super Saiyan 3, dato che era la forma più potente che poteva usare all’inizio di Dragon Ball Super.

Rimanendo in tema anime, al momento è improbabile sperare nel ritorno della serie televisiva di Super. Dopo aver concluso la sua corsa nel 2018, l’adattamento anime deve ancora coprire due archi principali, ossia l’arco di Moro e l’arco di Granolah. Ma considerata la popolarità del franchise shonen, prima o poi l’Ultra Istinto tornerà nell’adattamento anime.

