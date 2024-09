One Piece: chi è la madre di Yamato?

One Piece ha introdotto un altissimo numero di personaggi nel corso della sua serializzazione, e Yamato è uno di quelli più popolari che ha debuttato durante l’arco di Wano. Per un po’, molti fan dei Pirati di Cappello di Paglia hanno creduto che una volta finita conclusa la rivolta contro Kaido, Yamato sarebbe entrata a far parte dell’equipaggio di Monkey D. Rufy. Sfortunatamente, la sostenitrice di Kozuki Oden ha deciso di intraprendere una strada diversa. Volendo restare fedele a Oden, Yamato ha deciso di esplorare Wano prima di partire e prendere il mare. Ora, grazie all’arrivo delle “One Piece Vivre Cards”, nuove informazioni potrebbero rivelare ai fan un’idea migliore di chi sia veramente la madre di Yamato.

Non ci sono dubbi sul fatto che sia figlia di Kaido, che ha sempre detestato al punto da non piegarsi mai ai maltrattamenti del padre. Yamato ha trovato in Kozuki Oden un modello da seguire, spingendosi persino ad assumere il nome del defunto ronin. Durante la lotta contro Kaido nell’arco narrativo di Wano, Yamato è stata determinante e ha dato una mano importante a Monkey D. Luffy. Fortunatamente, Wano è stata salvata e ha dato a Yamato la possibilità di promuovere i propri obiettivi di essere all’altezza dell’eredità di Kozuki Oden.

Sebbene non sia confermato, la Vivre Card incentrata sui dettagli di Yamato rivela che ha ventotto anni. Ventotto anni prima, Kaido è sbarcato sulle coste di Wano e ha iniziato a cospirare con Kurozumi Higurashi. Sebbene ciò non sia confermato, la capacità di Higurashi di cambiare forma potrebbe renderla la candidata giusta per essere la madre di Yamato. Ironicamente, è stato Kaido a uccidere Higurashi, il che significa che Yamato non sarà mai in grado di “riconnettersi” con la donna che potrebbe essere sua madre.

Nella saga finale di One Piece, Rufy e i suoi amici hanno lasciato Wano per arrivare rocambolescamente su Egghead Island. Qui hanno incontrato lo scienziato noto come Vegapunk, e hanno scoperto molto di più sul Nuovo Mondo di quanto si aspettassero. Mentre il mangaka Eiichiro Oda deve ancora confermare quanti capitoli rimangono al manga, la serie shonen è destinata a concludersi con un botto, se le prime parti della saga finale sono un’indicazione.

Fonte – Comicbook