Dragon Ball Daima: la nuova serie anime introduce il Regno dei Demoni

Quando Dragon Ball Daima è stato annunciato e poi rivelato per la prima volta la sua storia, molti fan hanno subito pensato a Dragon Ball GT. Dopotutto, il Grand Tour vedeva Son Goku tornare bambino e impegnato a esplorare la galassia insieme a partner con cui normalmente non si avventurava. In un colpo di scena a sorpresa, il nuovo progetto della serie anime di Akira Toriyama, ha rivelato che un elemento importante della serie sarà il Regno dei Demoni. Avendo giocato a lungo un ruolo chiave nella serie spin-off Dragon Ball Heroes, la dimensione alternativa vedrà nuovi personaggi che arriveranno nell’adattamento anime, sia alleati che nemici dei Guerrieri Z.

Il Regno dei Demoni non è apparso nella storia originale di Dragon Ball Z, sebbene abbia avuto un ruolo importante nella Saga di Majin Buu grazie a un personaggio specifico. La dimensione alternativa è quella da cui proveniva Darbula, il villain che lavorava per Babidi, ed era apparentemente un funzionario di alto rango nella località.

Con un livello di potenza simile a quello del Super Saiyan 2, Dabura perse la vita per mano di Majin Buu senza mai più tornare più nella serie ufficiale. Darbula ha però fatto delle apparizioni in Dragon Ball Heroes, ma sarà interessante vedere se in qualche modo tornerà in Daima.

Oltre a viaggiare con Kaioshin in questa nuova avventura, Son Goku apparentemente riceve aiuto da due membri del Regno dei Demoni. Un nuovo personaggio di nome Glorio e il “Majin mascherato” che si è rivelato essere una giovane ragazza di nome Panzy. E, nonostante le sue dimensioni ridotte, Goku ha dimostrato nel nuovo trailer di potersi ancora trasformare in Super Saiyan.

I fan del franchise shonen e della nuova serie anime non dovranno aspettare ancora molto per vedere i Guerrieri Z tornare sul piccolo schermo. L’11 ottobre, il primo episodio della serie debutterà infatti sul piccolo schermo, anche se al momento non ci sono informazioni su una data di uscita italiana. Tuttavia considerando quanto sia popolare la serie, sarà solo una questione di tempo prima di ricevere informazioni a tal proposito.

Fonte – Comicbook