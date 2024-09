One Piece: Im è pronto a debuttare nell’anime

One Piece si trova nella sua saga finale ed è molto probabile che il grande villain o boss finale da affrontare Im. Ancora avvolto nel mistero, il manga ha già confermato che l’enigmatico Im è il vero leader del Governo Mondiale e persino tutti i Cinque Astri di Saggezza si inchinano al suo cospetto. Poiché è apparso solo nell’ombra, nessuno al di fuori di Eiichiro Oda conosce la vera identità del personaggio in questione che potrebbe rappresentare la sfida più grande per Rufy.

Ora, Im si sta preparando a debuttare nell’anime dopo i precedenti brevi scorci nella serie televisiva e tutti gli appassionati sono pronti ad assistere al ritorno del cattivo.

I lettori del manga di One Piece sanno che Im farà un’apparizione nella saga finale attraverso una sequenza di flashback che rivela la verità dietro la morte di Re Cobra. Cobra è il re di Alabasta, misteriosamente assassinato off-screen nei capitoli precedenti del manga. Tutto il mondo dei pirati era convinto del fatto che il fratello di Rufy e di Ace, Sabo, fosse il responsabile della morte del monarca di Alabasta, ma non tutto è come sembra.

Uno degli elementi più importanti dell’arrivo di Im nella saga finale dell’anime è che i fan potranno sicuramente sentire per la prima volta la voce. Mentre i lettori di manga hanno visto di cosa è capace questo personaggio misterioso, la voce del villain nell’anime potrebbe dare ai fan un’idea migliore di chi sia veramente Im. Altro dettaglio che potrebbe essere interessante è che al momento tutti i fan devono ancora scoprire se Im sia un uomo o una donna. E questo potrebbe essere rivelato nell’episodio 1118.

One Piece si trova nella sua saga finale, ma ciò non significa che finirà presto. Come hanno visto in passato i fan della serie, il mangaka Eiichiro Oda trascorrerà regolarmente anni a lavorare sulla trama finale dei Pirati di Cappello di Paglia. Considerando l’enorme quantità di personaggi da gestire prima di arrivare alla conclusione dell’amato franchise, è molto probabile che ci saranno ancora diversi anni prima di dare un affettuoso addio a Monkey D. Luffy e ai suoi compagni di viaggio.

Fonte – Comicbook