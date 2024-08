One Piece – Netflix: Eiichiro Oda parla delle sue richieste per il live-action

One Piece ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump quasi 30 anni fa e in tutto questo tempo i fan hanno imparato a conoscere bene i personaggi introdotti da Oda nel corso degli anni. Da Rufy fino all’ultimo rivelato, Vegapunk, ci sono molti pirati da seguire in One Piece. Nessuno conosce i dettagli della serie meglio del suo mangaka, Eiichiro Oda. E quest’ultimo oltre a lavorare al manga, è molto impegnato anche su un altro progetto, la seconda stagione del live-action. Esattamente come nella prima stagione, anche in questo caso le richieste di Oda hanno messo alla prova il team.

Di recente, Oda ha aggiornato i fan sullo stato di One Piece ora che Netflix ha iniziato le riprese della seconda stagione. Proprio come per la prima stagione, Oda è pienamente coinvolto nello sviluppo di questa stagione poiché ha l’ultima parola su tutto. Nella sua nuova nota ai fan, Oda ha detto che la seconda stagione prevede alcuni grandi aggiornamenti, che arrivano dopo che le sue richieste hanno portato lo staff del live-action a strapparsi i capelli.

“Costerà! Ma che si tratti della sceneggiatura o del cast, continuo a insistere su questo o quello, il che fa sì che Matt Owens, lo showrunner, dica ‘Aaarrgh!’ e Netflix dica ‘Noooo’ e Tomorrow Studios esclami ‘Cosaaa’ strappandosi tutti i capelli“, ha detto Oda, svelando il duro lavoro che sta imponendo nella seconda stagione. Tuttavia, il mangaka afferma che le sue richieste sono tutt’altro che tiranniche. L’intero team dietro One Piece di Netflix vuole che la serie abbia successo, quindi essere meticolosi è il minimo.

“Tutto questo, perché condividiamo tutti la stessa passione per questa serie! Proprio come nella scorsa stagione, si sono prodigati nel promettere che non pubblicheranno la serie finché non sarò soddisfatto“.

Chiaramente, Netflix sta lavorando molto alla seconda stagione. Si prevede che la serie darà vita ai nuovi episodi l’anno prossimo, ma in questo momento Oda si sta concentrando sulla produzione. Proprio questa settimana, sono stati pubblicati una serie di nuovi annunci sul casting, tra cui Katey Sagal (Dr. Kureha) e Sendhil Ramamurthy (Cobra). Quindi, prima che passi molto tempo, i fan scopriranno quali attori interpreteranno Nico Robin e Chopper.

Fonte – Comicbook