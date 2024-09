Dragon Ball Daima: la serie anime debutterà con una premiere estesa

L’11 ottobre sarà una data storica per tutti i fan di Dragon Ball. Questo perché la nuova serie anime originale, Daima, debutterà finalmente sul piccolo schermo sancendo così il tanto atteso ritorno di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo. Inoltre Daima è, purtroppo, uno degli ultimi progetti del mangaka Akira Toriyama. Ambientata tra la morte di Kid Buu e l’inizio di Dragon Ball Super, la serie anime vedrà Goku e i suoi amici rimpicciolirsi. Per aiutare a creare un impatto sul mondo degli anime, Daima ha annunciato che il suo primo episodio sarà una “speciale anteprima estesa” che conterrà molto più materiale rispetto agli episodi successivi. Con Son Goku che colpisce l’universo insieme al Supremo Kai e ad alcuni nuovi alleati, la serie anime potrebbe essere il più grande debutto della stagione anime autunnale.

Di recente, Dragon Ball Daima ha rivelato un nuovo trailer che ha svelato alcuni elementi sorprendenti della prossima serie anime. La “Dark Demon Dimension” (Dimensione del Demone Oscuro) è da tempo un elemento importante nella serie spin-off, Super Dragon Ball Heroes. Agendo come patria del villain della Saga di Majin Buu, Darbula, il luogo non è stato presentato in seguito. Questo sta per cambiare, poiché l’ultimo trailer presenta l’ambiente demoniaco, lasciando molti fan di Dragon Ball a chiedersi se Daima fosse il modo di Akira Toyirama di fondere insieme elementi di Dragon Ball GT e Heroes.

Il primo episodio della serie durerà dieci minuti in più rispetto agli altri episodi di Dragon Ball Daima. Sebbene non sia stato confermato alcun servizio di streaming per il debutto del nuovo progetto anime in questione, sarà sicuramente una questione di tempo prima di poter scoprire dove vedere tutti gli episodi di Daima sul piccolo schermo.

Per saperne di più sull’ultimo progetto di Toriyama, di seguito riportiamo la sinossi ufficiale della serie anime

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono rimpiccioliti. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo e ad attenderli ci saranno una grande avventura con azione intensa e un mondo sconosciuto. Inoltre Goku deve compensare le sue piccole dimensioni, e per farlo tornerà ad usare il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo“.

Fonte – Comicbook