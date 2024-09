Tra le uscite targate Panini Comics del 5 settembre 2024 troviamo The Sacrificers, la nuova serie firmata da Rick Remender e Max Fiumara, e l’ultimo volume di Dottoressa Aphra, prima che il personaggio sia coinvolto nelle Battaglia di Jakku che segnerà il passaggio alla nuova era narrativa di Star Wars.

Inoltre arriva il secondo volume di A Vicious Circle, la violenta storia che attraversa le ere di Mattson Tomlin e Lee Bermejo, e soprattutto la seconda parte de L’Eternauta, il classico capolavoro di fantascienza di Héctor Oesterheld, l’autore che sarebbe poi rimasto vittima del regime argentino, desaparecido nel 1977.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 5 settembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 5 settembre 2024

Gli Infallibili 5

Il Mondo di Rat-Man

3,50 €

Nessun uomo è un’isola (ma non tutti superano la prova costume). E un dio misericordioso non lascia solo nessuno. Anche se la nuova compagna dell’agente London non è stata creata dalla sua costola, lo servirà e lo seguirà come la donna che ogni uomo sogna. Ogni uomo di nove anni, cioè.

The Sacrificers 1

I Sacrificanti

25,00 €

Contiene: The Sacrificers (2023) #1/6

Un altro successo di Rick Remender, lo sceneggiatore di Uncanny X-Force e Deadly Class, da cui è stata tratta anche una serie TV!

C’è un armonioso paradiso creato grazie a cinque famiglie che fanno sì che tutto sia perfetto… al prezzo di un bambino per famiglia. Ora è di nuovo tempo di pagare il conto, e toccherà a un figlio destinato al sacrificio e a una ricca figlia che odia l’utopia opporsi a questo abominio.

A Vicious Circle 2

15,00 €

Contiene: A Vicious Circle (2022) #2

Il secondo capitolo dell’avvincente serie di Lee Bermejo (Batman: Damned) e Mattson Tomlin (The Batman) continua la storia di vendetta e redenzione che vede i due eterni nemici Thacker e Ferris dispersi nel tempo, dalla Copenaghen del 2090 alla Germania nazista del 1938. Come si evolverà la relazione fra i due acerrimi nemici?

Dottoressa Aphra 7

Droidi Oscuri

19,00 €

Contiene: Doctor Aphra (2020) #32/40

Il volume conclusivo delle avventure dell’incontenibile Dottoressa Aphra la vedrà rapire Luke Skywalker per convincerlo ad aiutarla a trovare un misterioso, perduto manufatto Jedi. Arruolata da Domina Tagge, dovrà poi fare luce su alcuni droidi della Guerra dei Cloni e vedersela con il misterioso Flagello che sta soggiogando al suo volere tutti i droidi della galassia!

Star Wars Romanzi Darth Bane 3

La Dinastia del Male

23,00 €

Contiene: Star Wars: Darth Bane –Dynasty of Evil

Sono passati vent’anni da quando Darth Bane ha distrutto l’Ordine Sith e lo ha ricreato composto da due persone: un maestro che detiene il potere e un apprendista. Ora è venuto il tempo per Darth Zannah di sfidare il suo oscuro maestro in un duello mortale. Ma l’allieva non è ancora pronta, e Bane pianifica di scoprire un segreto che garantirà l’immortalità ai Sith… e a se stesso! La conclusione della trilogia con lo scontro fra Darth Bane e Darth Zannah!

L’Eternauta – Parte Seconda

35,00 €

Contiene: El Eternauta: El Regreso

Il seguito del libro capolavoro del fumetto argentino, diventata una serie TV su Netflix. Juan Salvo, scaraventato in un futuro lontano e ormai quasi del tutto privo della sua umanità, si ritrova su una Terra desolata e dominata da una razza aliena, i Loro, dove gli ultimi umani vivono nel terrore e regrediti a una nuova Età della pietra. L’opera più cupa e politica di Héctor Oesterheld, completata prima di diventare desaparecido nel 1977.

La Spada Selvaggia di Conan Omnibus 4

L’Era Classica

90,00 €

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #45/60

Le storie in bianco e nero del 1979/1981 in una nuova strabiliante edizione con saggi e contenuti inediti su Robert E. Howard, Conan e l’Era Hyboriana! Gli adattamenti a fumetti di Conan il Liberatore e La spada di Skelos! Un capolavoro di paranoia, suspense e vendetta: Il tesoro di Tranicos! Infine, l’adattamento di La gemma nella torre, di L. Sprague de Camp e Lin Carter!