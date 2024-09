Transformers: annunciata una collaborazione con Studio Trigger

Quest’anno è molto importante per la proprietà intellettuale Transformers, che spegne ben 40 candeline. Nel 1984, il mondo ha scoperto una linea di giocattoli, popolarizzati negli anni ottanta da Takara-Tomy, che in seguito ha riscosso un successo mondiale attraverso numerosi adattamenti. Con innumerevoli quali fumetti, anime, film e accordi con i marchi a suo nome, Transformers è diventato un franchise mastodontico e adesso riportiamo che un nuovo annuncio conferma una collaborazione con Studio Trigger.

Studio Trigger, lo studio di animazione giapponese di serie anime di successo come Promare, Kill la Kill e Cyberpunk: Edgerunners lavorerà ad un nuovo progetto su Transformers. Questo franchise e Trigger per i 40 anni del marchio di giocattoli, sta pianificando di lanciare un video promozionale che pubblicizzi il franchise.

Al momento, ci sono poche informazioni disponibili sulla collaborazione con l’anime, ma Studio Trigger afferma che il suo teaser uscirà presto. Dopotutto, lo staff ha tempo fino alla fine per festeggiare il 40° anniversario di Transformers. Takara Tomy, la casa produttrice giapponese di giocattoli che ha fondato i famosi robot, ha dato vita a Transformers con Hasbro tanti decenni fa. Takara Tomy ha rinominato le sue linee di giocattoli Micro Change e Diaclone in Giappone per i mercati occidentali. E con il supporto di Hasbro, il resto è diventato storia. Oggi, ci sono diverse generazioni di Transformers che i fan possono apprezzare e Studio Trigger troverà un modo per rendergli omaggio.

Ovviamente, questo accordo anime non è l’unico progetto all’orizzonte per Transformers. Non molto tempo fa, la proprietà intellettuale ha annunciato una collaborazione speciale con Godzilla e il franchise ha un film in arrivo. Stiamo parlando di Optimus Prime e Megatron.

Il film in questione si concentrerà sulla storia delle origini mai raccontata di Optimus Prime e Megatron, conosciuti per essere nemici giurati. Ma un tempo erano amici dal legame fraterno e hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron. Nel primo film di Transformers, completamente animato in CG, Transformers One vedrà un cast vocale costellato di star, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi con Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Fonte- Comicbook