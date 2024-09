Yuri on Ice: perché Studio MAPPA ha cancellato il film tanto atteso?

Yuri on Ice è una delle migliori serie anime dell’ultimo decennio e chiunque iniziava a guardarla, non poteva più farne a meno. Per questa ragione tutti i fan sono rimasti stupiti quando hanno scoperto che la serie sarebbe stata cancellata. Dall’animazione all’umorismo e al ritmo, la commedia romantica sportiva è un enorme successo di Studio MAPPA. Non ci è voluto molto perché venisse annunciato un accordo per un film, ma dopo sette anni, Yuri on Ice: Ice Adolescence è stato cancellato. La notizia scioccante ha lasciato i fan sbalorditi, ma sui social media, un thread virale pare spiegare il motivo per cui Yuri on Ice è andato incontro a un destino infausto.

La voce, emersa qualche tempo dopo l’annuncio della cancellazione di Yuri on Ice, ha fatto il giro dei social media. Gli account dei fan a cui piaceva l’anime affermano di aver appreso le ragioni dietro l’eliminazione del film, ma non è disponibile alcuna dichiarazione ufficiale sulla decisione. Né gli sceneggiatori dell’anime né il suo studio hanno commentato il motivo per cui Yuri on Ice: Ice Adolescence è stato cancellato, ma se le voci che girano sono vere, allora la motivazione principale si riduce a conflitti creativi.

Una fonte anonima a conoscenza della produzione di Yuri on Ice ha spiegato la situazione. Afferma che gli sceneggiatori di Yuri on Ice volevano perseguire un sequel della prima stagione dato il suo successo globale. Ma la dirigenza la pensava diversamente. Per stabilire Yuri on Ice come un franchise, è stato lanciato un film per collegare la prima e la seconda stagione, e il film sarebbe stato un prequel con protagonista Victor. Come sappiamo, MAPPA ha reso pubblico questo piano esattamente come per Jujutsu Kaisen, che ha seguito questi passaggi.

Tuttavia, sarebbero emerse differenze creative. Il nocciolo della questione si riduce ai punti di distribuzione dell’anime e alla sua inclusione di relazioni omosessuali. Non è un segreto che Yuri on Ice sia una commedia romantica, con il protagonista Yuri Katsuki che si innamora del suo idolo diventato allenatore Viktor Nikiforov. Nel 2016, la serie ha ricevuto elogi per supportare le comunità LGBTQ, ma quel sentimento non era universale. In paesi come Cina e Russia, ci sono divieti in atto contro i contenuti LGBTQ, e quei mercati sono piuttosto grandi per le licenze anime.

Mentre la pianificazione continuava su Ice Adolescence, la discordia è cresciuta anche durante la produzione. Alla fine, la situazione si è presumibilmente trascinata fino a quando MAPPA non è stato più obbligato a Yuri on Ice. Questa serie anime ha permesso allo studio di animazione di farsi conoscere e negli anni successivi ha continuato a far crescere la sua reputazione con titoli di successo come Kakegurui, Dororo, Jujutsu Kaisen e altro ancora. Riprenderebbe persino le storie LGBTQ grazie a Banana Fish, lasciando però indietro Yuri on Ice.

Ovviamente, i fan sperano che l’anime faccia un ritorno in qualche modo. La serie anime è ancora considerata popolare fino ad oggi. E quando si tratta di romanticismo LGBTQ, è senza dubbi uno dei migliori in circolazione.

Fonte – Comicbook