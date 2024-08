I migliori giochi a tema anime

Amanti di anime di tutto il mondo, unitevi. Le animazioni giapponesi hanno letteralmente conquistato il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo al punto che gli anime sono riusciti a bucare lo schermo e a diventare un vero e proprio fenomeno culturale e anche di svago online.

Amanti di anime di tutto il mondo… unitevi e giocate

Le animazioni giapponesi, dopo aver conquistato il cuore di milioni di persone nel mondo, adesso sono anche simpatici videogame facendosi spazio, con molto riguardo, nel mondo variegato del gaming. I mondi dell’anime e del gaming online hanno in comune il gusto per l’avventura e l’adrenalina, ma anche la lotta per la vittoria e la sfida degli avversari. La varietà di titoli ispirati ai anime possono sorprenderti.

Non solo picchiaduro e giochi di avventura, manga e anime hanno ispirato anche interessanti versioni di classici giochi di casinò. Collegati e tieniti pronto a incontrare un magico trio di Principesse della Luna, in un’atmosfera unica molto simile a quella prodotta dall’anime giapponese. Sono proprio queste tre principesse a guidare i rulli del gioco, supportate da grafiche innovative e coinvolgenti, creando un’esperienza di gioco unica per tutti coloro che amano i casinò online. Quando il variopinto mondo degli anime incontra quello dei casino live, il risultato non può che essere vincente.

Quali sono le caratteristiche di un buon videogame ispirato a un anime? Un buon gioco che si rispetti dovrebbe includere tutte quelle caratteristiche che richiamano fedelmente il manga e l’anime su cui si basa, in modo da fornire ricchi contenuti non solo per gli amanti del genere ma anche per i giocatori in generale. Uno tra i più conosciuti è senza dubbio Dragon Ball FighterZ, del genere picchiaduro. Si tratta di un gioco che ha portato tutto l’universo di Dragon Ball su console. Un gioco ricco di azione e avventura, in cui si possono rivivere battaglie epiche in modo divertente, coinvolgente e interattivo ma anche fedele all’anime originale e il suo stile.

Un altro titolo molto in voga è Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 che conduce in un’avventura colorata e mozzafiato. Battaglie epiche con a disposizione un’ampia gamma di abilità ninja da usare contro i nemici più duri a morire. Tecniche supreme ed evoluzioni energetiche a condire un’avventura dal sapore anime senza precedenti.

Gli anime e i videogames: come conquistare il cuore degli appassionati

Non si può parlare di videogames ispirati ad anime senza menzionare One Piece Odyssey, uscito per commemorare il XXV anniversario della serie. Una formula studiata per aggiungere al classico gioco di ruolo giapponese i tratti caratteristici di One Piece. Un viaggio sulla Rotta Maggiore in cui il capitano Rufy e la sua ciurma vengono colti improvvisamente da una tempesta violenta. Passata la tempesta, Cappello di Paglia si ritrova separato dal resto del suo equipaggio in un’isola lussuosa, in cui iniziano nuove e stravaganti esperienze e avventure. Riuscirà, l’iconico personaggio, a trovare nuovamente la via del mare? Scoprilo lasciandoti trasportare sui flutti delle avventure dei mari del mondo di One Piece e tieni d’occhio tutte le strategie.

Infine, un altro grande classico: Astro Boy, un anime creato dal padrino dei Manga Osamu Tezuka. Anche questo manga è stato trasportato nel mondo del gaming come Astro Boy: Fattore Omega, un videogioco di genere picchiaduro a scorrimento orizzontale, in cui compaiono diversi personaggi apparsi nelle opere del mangaka giapponese. In questo gioco il bambino robot possiede diverse abilità che sperimenta ogni volta che incontra un personaggio nuovo.

L’obiettivo del gioco è quello di sconfiggere i nemici incontrati nel percorso e alla fine il boss. Nella versione europea sono presenti ben 3 livelli di difficoltà, così da accontentare anche chi si approccia al gioco per la primissima volta e vuole iniziare a prendere confidenza con questo mondo così speciale.

Altri giochi ispirati agli anime

Non solo videogames, gli insaziabili appassionati di animazioni giapponesi, possono contare anche su altre tipologie di gioco per accontentare tutti i gusti. Oltre alle classiche avventure fatte di personaggi ricchi di energia e forza, gli anime hanno ispirato anche i giochi di casinò. La combo perfetta che combina i colori e l’estetica anime con l’adrenalina del gioco d’azzardo e che risulta davvero un’accoppiata vincente. Un esempio lampante è quello di Moon Princess, una slot che prende ispirazione dalla paladina della giustizia Sailor Moon nella sua grafica. Qui incontrerai in compagnia di tre Principesse della Luna – Love, Star e Strom – che potranno usare i loro poteri benevolmente mentre tenti la fortuna alla roulette.

Conclusioni

Con l’aumento dei gamer su piattaforme mobili, non è difficile comprendere come siano aumentati anche i giochi a tema anime. Del resto, il genere di animazione giapponese ben si adatta a qualsiasi declinazione, come ha dimostrato nel tempo, passando dai fumetti, alle serie TV e ai film. Oggi sembrano aver trovato una nuova dimora nei videogame ma non solo. Non è difficile che anche giochi di casinò online si lascino ispirare da questi magici e fantasiosi mondi per riuscire ad arricchire sempre più l’esperienza dei giocatori che si lasciano ben coinvolgere da avventure e battaglie epiche. Ecco; dunque, fornito un’ulteriore possibilità per interagire con i propri personaggi preferiti, esplorare nuovi entusiasmanti mondi e garantire tante ore di divertimento.