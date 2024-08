Sonic the Hedgehog 3 omaggia Dragon Ball e Akira nel primo trailer

Sonic the Hedgehog 3 è all’orizzonte e, come si può benissimo immaginare, i fan sono pronti a scoprire cosa ha in serbo questo sequel. Dopotutto Sonic è l’attuale mascotte della casa videoludica giapponese SEGA e il nuovo progetto in questione includerà Keanu Reeves nel cast, dando in automatico una grossa spinta in più in termini di visibilità del titolo. E come accade spesso, anche Sonic ha omaggiato due grandissimi titoli shonen, come si è potuto vedere nel primo trailer di Sonic the Hedgehog 3. I fan di fatti, hanno individuato alcuni inconfondibili easter egg.

Nel primo trailer di Sonic the Hedgehog 3, incontriamo Sonic e i suoi amici mentre svolgono le loro solite attività. Tails e Knuckles non riportano nulla di insolito, ma le cose cambiano quando appare Shadow. Il personaggio entra in scena sbandando a un certo punto a bordo di una motocicletta. E in questa scena ricrea perfettamente la scivolata in motocicletta di Akira.

La scena di Akira è stata ricreata in innumerevoli progetti e ora Sonic the Hedgehog 3 si aggiunge alla lista. Shadow si prende anche un momento per agire omaggiando Vegeta. In una scena, ci viene mostrato Shadow che lancia un calcio mentre si trova sospeso in aria indirizzato a Knuckles.

Se quel calcio sembra familiare, vogliamo specificare che si tratta di una scena di Dragon Ball. Durante la saga di Cell, Vegeta trasformato in Super Saiyan lancia questo calcio contro Cell, e la mossa è piuttosto iconica. Sembra che Shadow voglia rendere omaggio a Dragon Ball Z, quindi non si può dire che tipo di arti marziali abbia padroneggiato.

Previsto per il suo debutto ufficiale il 20 dicembre, Sonic the Hedgehog 3 sarà quindi disponibile per la visione nei cinema a breve. Il famoso titolo si sta anche preparando per il suo manga in questi giorni e bisogna ringraziare Shadow. Presto, CoroCoro Magazine pubblicherà il primo manga di Shadow the Hedgehog. E a ottobre, Sonic x Shadow Generations sarà disponibile su console e PC.

Fonte – Comicbook