Dragon Ball: qual è l’opinione di Vegeta su Nappa?

Dragon Ball nel corso della sua serializzazione ha rivelato tanti personaggi e tanti legami tra essi. E sicuramente l'”amicizia” di Vegeta e Nappa non ha avuto proprio un epilogo felice. Quando la coppia di guerrieri Saiyan arriva sulla Terra, è evidente che il principe dei Saiyan era il più forte dei due, cosa che ha dimostrato nella sua lotta contro Goku e i suoi compagni. Ora il sito ufficiale di Dragon Ball ha colto l’occasione per parlare con un esperto di psicologia della partnership tra Vegeta e Nappa, discutendo del motivo per cui i loro legame era destinato al fallimento.

Il sito dell’anime ha colto l’occasione per parlare con Toshiro Murase, professore associato presso la School of Commerce dell’Università di Waseda. Murase ha avviato la conversazione esaminando cosa legava Nappa a Vegeta. Parte prima dal motivo per cui Vegeta e Nappa lavorano insieme. Il loro obiettivo era raccogliere le Sfere del Drago e ottenere la vita eterna perché in questo modo avrebbero potuto trascorrere i loro giorni in gloriose battaglie per sempre. Dal suo punto di vista, la loro relazione non sembra essere molto più che avere un obiettivo condiviso e rimuovere qualsiasi ostacolo sul loro percorso per raggiungere quell’obiettivo.

Murase ha poi approfondito l'”amicizia” tra i due Saiyan e il modo in cui gli affari in questione hanno fatto funzionare la loro collaborazione per un certo periodo. Il rango non si riflette necessariamente nella comunicazione a livello superficiale. Fa l’esempio dell’espressione educata e formale che si usa in inglese, ossia chiamare qualcuno “sir”. La comunicazione è ancora piuttosto casuale, anche tra un capo e un dipendente, ma è solitamente il capo a prendere le decisioni finali.

La lingua giapponese attribuisce molto valore all’uso di un linguaggio rispettoso. Ma è importante anche il metodo di costruzione del consenso “parliamo tutti e poi decidiamo”. Per questo motivo, non tutti gli aspetti delle relazioni interpersonali sono visibili se si guarda solo al contesto della lingua utilizzata.

Il professore poi descrive la squadra dei Saiyan come instabile, paragonandola ad un gruppo di delinquenti. Come Saiyan, Nappa può semplicemente nutrire un rispetto per il potere, ma ci sono anche molte scene in cui sembra davvero spaventato da Vegeta. Idealmente, una squadra dovrebbe essere libera dal preconcetto “non rispondere ai tuoi superiori”. Dovrebbe invece essere costruita su una base di rispetto reciproco e sul riconoscimento dei propri talenti piuttosto che di titoli o gerarchia. Conclude quindi dicendo che forse la relazione tra Vegeta e Nappa è più simile a quella di un gruppo di delinquenti.

Fonte – Comicbook