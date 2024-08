Le Gemme dell’Infinito protagoniste con la nuova Infinity Watch

Alla conclusione della saga Infinity Watch che si sta sviluppano come crossover attraverso vari annual estivi dei personaggi Marvel nascerà una nuova Guardia dell’Infinito, ovvero un gruppo di possessori/personificazioni delle varie Gemme dell’Infinito, ora senzienti, che si sono fuse a loro.

Si tratta di personaggi apparsi nel corso degli anni scorsi, ovvero Star, Overtime, Multitude, Apex e Quantum (corrispondenti rispettivamente alle Gemme di Realtà, Tempo, Anima, Potere e Spazio), oltre al nuovo possessore della Gemma della Mente (che viene rivelato proprio oggi negli States in Incredible Hulk Annual) e la personificazione della nuova Gemma della Morte, creata da Thanos nel corso della sua ultima miniserie.

Pur essendo immensamente potenti, questi esseri però non sono necessariamente gli individui più eroici della galassia. Toccherà al recentemente resuscitato Phil Coulson, con l’aiuto di Colleen Wing, assicurarsi che la nuova Infinity Watch combatta dalla parte del bene, come racconta l’imminente miniserie Infinity Watch dello scrittore Derek Landy e del disegnatore Ruairi Coleman. La miniserie sarà il culmine della moderna saga delle Gemme dell’Infinito.

Excited to be able to talk about my next project! I’ll be working with @DerekLandy on The Infinity Watch – a new Marvel series spinning out of the hugely successful Infinity Watch annuals from this summer. https://t.co/PTKGT7e1DH

— Ruairí Coleman (@ruairicoleman) August 23, 2024