Tra le uscite Marvel targate Panini del 29 agosto 2024 troviamo l’esordio dell’ultima, fondamentale, serie del nuovo Ultimate Universe, ovvero Ultimates.

Inoltre si avvicina alla conclusione l’era krakoana degli X-Men con la saga Fall of the House of X, mentre nuovi e vecchi eroi ragneschi fanno capolinea nel nuovo volume de Ai Confini dello Spider-Verse.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 29 agosto 2024.

Le uscite Marvel Panini del 29 agosto 2024

Amazing Spider-Man 49

Spider-Man 849

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #45/46



Un doppio racconto disegnato da Carmen Carnero, già artista di Captain America e Miles Morales: Spider-Man!

Si torna all’Istituto Ravencroft per seguire le vicende di uno dei suoi pazienti: Anna Watson!

E questo per Spider-Man significa fare di nuovo squadra con Mary Jane Watson, alias Jackpot!

Scoprite chi altro è rinchiuso al Ravencroft. Spoiler: purtroppo non Norman Osborn!

Spider-Boy 5

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #5

Dopo il litigio del numero scorso, Bailey è nuovamente da solo e New York… trema?

Pronti per la carica di Hellifino, l’elefante infernale?

Chi è l’atteso ospite di Madame Mostruosità? Un indizio: il suo nome è Edgar.

Guest star (and stripes): Capitan America!

Fall of the House of X 4

6,00 €

Contiene: Fall of the House of X (2024) #4, Rise of the Powers of X (2024) #4

La fine si fa sempre più vicina… e Xavier segue un nuovo sogno!

Nel frattempo, scende in campo Apocalisse con la sua armata di Arakko…

…ma non sarà troppo tardi per salvare Krakoa?

E cosa farà ora il Dominio Enigma?

X-Men 35

Gli Incredibili X-Men 416

5,00 €

Contiene: X-Men (2021) #33, Dead X-Men (2024) #4

Da New York a Madripoor, fino allo spazio… è guerra aperta tra X-Men e Orchis!

I malefici piani di Nimrod e del Dr. Killian Devo!

Il ritorno degli X-Men di Latveria… ma saranno amici o nemici?

Inoltre, il tragico finale della missione dei Dead X-Men!

X-Men Forever 4

5,00 €

Contiene: X-Men Forever (2024) #2, Resurrection of Magneto (2024) #4

La fine è sempre più vicina, e Xavier rivela finalmente i suoi piani!

Nella Stanza Incandescente si riunisce un nuovo Consiglio Silente!

Tutto è pronto per l’atto finale e il ritorno sulla Terra di tutti gli X-Men!

E se Tempesta riuscirà nella sua missione, anche Magneto sarà della partita!

Wolverine 47

Wolverine 451

6,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #47/48

Quarto e penultimo atto della Sabretooth War!

Un Wolverine senza poteri che speranze ha di battere Sabretooth?

Nekra, Oya e quel che resta degli Exiles possono davvero aiutarlo?

Oppure toccherà a Laura Kinney far fuori un po’ di Creed?

Ultimates 1

5,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #1

Ultimates 1

Variant Cover

7,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #1

Sei mesi fa, Tony Stark ha inviato a Peter Parker un ragno radioattivo per dargli una nuova possibilità di diventare Spider-Man.

Dopo quel giorno, lui, Capitan America, Destino, Thor e Sif hanno fatto lo stesso con altri eroi perduti, dando vita a una rete di super esseri assetati di cambiamento…

Ora devono unirsi per distruggere il Consiglio del Creatore e ripristinare la libertà in un mondo governato dall’ombra.

Gli altri nascenti Deniz Camp (20th Century Men) e Juan Frigeri (Invincible Iron Man) assemblano una nuova squadra di Ultimates per l’appassionante serie che innesca il prossimo capitolo della linea Ultimate!

Ultimate Spider-Man 6

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #6

La scioccante conclusione del primo arco narrativo!

Spider-Man deve affrontare il boss in persona: Kingpin!

In qualità di proprietario del Daily Bugle, Wilson Fisk ha manipolato le notizie a favore del Consiglio del Creatore…

Ciò significa che è il primo pezzo del domino da far cadere per porre fine al regime!

Ultimate Black Panther 5

3,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #5

Pantera Nera deve riprendersi il suo regno!

Killmonger e Tempesta sono in Wakanda per aiutare T’Challa a reclamare il trono…

…ma come vedono tutto questo le Vodu-Khan, il misterioso ramo mistico della Dora Milaje?

Afflitto da un’inquietante profezia, il loro sovrano dovrà intraprendere un viaggio spirituale!

Ultimate X-Men 4

3,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #4

Nuovi mutanti!

Nico Minoru ha scoperto che due sue compagne di classe possiedono insolite abilità…

…ma Hisako Ichiki e Mei Igarashi non sono le sole!

Il sottobosco mutante Ultimate di Peach Momoko sta per farsi molto più grande!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 68

4,90 €

Contiene: New Mutants Annual (1985) #6, X-Factor Annual (1986) #5, Classic X-Men (1986) #39 (II)

Continua Giorni di un futuro presente!

Nel seguito di Giorni di un futuro passato, i Fantastici Quattro, i Nuovi Mutanti, X-Factor e X-Men uniscono le forze!

L’arrivo dal futuro di un Franklin Richards adulto, il primo incontro tra Jean Grey e Rachel Summers e molto altro ancora!

Inoltre, la prima storia degli X-Men disegnata da Jim Lee e tratta da Classic X-Men!

Marvel Integrale Spider-Man di J.M DeMatteis 43

4,90 €

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #257/258, Spider-Man (1990) #92, Amazing Spider-Man Family (2008) #1

Si conclude qui Crisi di identità, l’emozionante Ragno-crossover del 1998!

Le ultime avventure di Peter Parker nelle identità di Dusk e Prodigy!

Comincia il nuovo capitolo di J.M. DeMatteis ambientato… dieci anni dopo!

Inoltre, un racconto di Peter quindicenne al liceo, poco dopo la morte di zio Ben!

Ai Confini dello Spider-Verse: Un Multiverso di Eroi

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Edge of Spider-Verse (2024) #1/4

Un’antologia a fumetti dedicata agli Spider-Men e Spider-Women del Multiverso!

Tanti nuovi e sensazionali eroi e un team di autori del tutto imprevedibile!

Fate la conoscenza di Arma VIII, Spooker Man e Star-Spider!

Inoltre, il ritorno di Spider-Byte, Cyborg Spider-Man e del Tessitore di tele!

Strange Academy: Desideri o Magie?

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Strange Academy (2020) 13/18

ESSERE STUDENTI DI MAGIA NON RENDE CERTO LA VITA PIÙ FACILE AGLI ALLIEVI DELLA STRANGE ACADEMY…

Una gita notturna a New Orleans prende una piega imprevista, Gaslamp fa la sua entrata in scena e un’inquietante visione getta un’ombra sinistra sul futuro dell’Universo Marvel. Poi, il momento più atteso: il ballo della scuola! Chi troverà l’amore? Chi finirà con il cuore a pezzi?

Avengers Uniti: La Battaglia Attesa da un Milione di Anni

Marvel Collection

31,00 €

Contiene: Avengers Assemble Alpha (2022) #1, Avengers (2018) #63/66, Avengers Forever (2021) #12/15, Avengers Assemble Omega (2023) #1

La saga degli Avengers più epica di tutti i tempi!

Jason Aaron unisce gli Eroi più potenti della Terra, del Multiverso e di un milione di anni fa!

Attraverso il tempo e le realtà parallele si uniranno per sconfiggere i Signori del Male Multiversali e un’armata di versioni di Mefisto!

La drammatica conclusione di uno dei cicli più memorabili della storia dei Vendicatori.

Hulk 2

Hulk Planet

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Hulk (2022) #9/14

Dopo tante sofferenze, Bruce Banner ha finalmente trovato quello che sembra essere il paradiso: un pianeta di soli Hulk!

Tuttavia, non sempre è oro quel che luccica: nei meandri della personalità di Banner si annida il terrificante Titan…

All’orizzonte è apparsa la sibillina Monolith: sarà un’alleata o l’ennesima letale avversaria?

In ogni caso, il Gigante di Giada sarà presto chiamato a guadagnarsi il rispetto di un popolo intero… ovviamente correndo un rischio mortale!

Daredevil: Gli Ultimi Giorni

Marvel Deluxe

30,00 €

Contiene: Daredevil: End of Days (2012) #1/8

Matt Murdock è morto. Lui e Kingpin, nemici per la vita, sono scomparsi per sempre.

Alla ricerca della verità su quanto è accaduto, l’inossidabile Ben Urich è pronto a compiere la sua ultima indagine.

Tuttavia, Daredevil è ancora in circolazione: chi si nasconde dietro la sua maschera?

Brian M. Bendis, Alex Maleev, David Mack e altri grandi autori chiudono una delle ere più gloriose del Diavolo di Hell’s Kitchen.

X-Force 3

A Caccia di X

Marvel Deluxe

34,00 €

Contiene: X-Force (2019) #27/38

Arriva Deadpool! Ma X-Force è già messa a dura prova quando il giudizio di un Celestiale incombe…

…proprio mentre Kraven dichiara aperta la stagione di caccia su Krakoa!

Finalmente svelata l’identità del leader di Xeno… e la verità affonda le radici nel passato degli X-Men!

Una nuova raccolta di avventure per la più violenta serie mutante del momento, con le storie scritte da Benjamin Percy (Wolverine)!

Visione

Marvel Must Have

20,00 €

Contiene: Vision (2015) #1/12

Dopo essere stato creato per uccidere gli Avengers, è divenuto uno dei loro membri più longevi. Ha trovato l’amore di Scarlet ed è finita male. È stato distrutto e ricostruito.

Non stupisce che ora Visione non chieda altro che una vita tranquilla insieme a una moglie, dei figli e persino un cane. Per questo se li è costruiti.

I suoi tentativi di integrarsi tra le persone normali rischiano però di fallire tragicamente…

Tra i vertici assoluti della produzione Marvel recente, una storia che, ancora prima che di super esseri, parla di paura del diverso e di umanità.

Spider-Man: La Vendetta dei Sinistri Sei

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Spider-Man (1990) #15, #18/23

Il Dottor Octopus ha un cuore di pietra, una volontà di ferro e dei nuovi tentacoli di adamantio!

E come se non bastasse, ha riunito le forze con l’Avvoltoio, Electro, Mysterio, l’Uomo Sabbia e Hobgoblin.

A sua insaputa, però, uno di loro l’ha tradito rivelando tutto a Spider-Man… che ha molti super colleghi disposti ad aiutarlo in caso di bisogno!

Una delle avventure ragnesche più spettacolari degli anni 90 (e non solo), scritta e disegnata da uno dei fumettisti più importanti dell’epoca: Erik Larsen!

Avengers di Kurt Busiek e George Pérez 2

Marvel Omnibus

100,00 €

Contiene: Avengers (1998) #24/56, #1½, Avengers Annual 2000, Avengers Annual 2001, Thunderbolts (1997) #42/44, Maximum Security: Dangerous Planet (2000) #1, Maximum Security (2000) #1/3, Avengers: The Ultron Imperative (2001) #1

Secondo e ultimo appuntamento con lo storico ciclo narrativo firmato da Kurt Busiek e George Pérez!

Gli Avengers stringono un’alleanza con i Thunderbolts per affrontare il Conte Nefaria, ma la vera minaccia giunge dalle stelle: la Terra sta per diventare una prigione cosmica per criminali alieni!

E quando Kang il Conquistatore dichiarerà guerra al presente, Capitan America e un piccolo gruppo di ribelli saranno l’unica speranza per il mondo!

Disegni di artisti del calibro di Stuart Immonen, Bruce Timm, Steve Epting, Ivan Reis, John Paul Leon e Jim Starlin!

Spider-Man Magazine 66

Panini Comics Mega

5,90 €

Contiene: In regalo: un super regalo di Spider-Man!