Tra le uscite Planet Manga del 29 agosto 2024 troviamo alcune nuove proposte come Ender Geister – The Last Exorcist e lo spin-off di Naruto, L’Impresa Eroica di Sasuke, oltre al cofanetto completo della Master Edition di Blame e al nuovo Fanbook di Spy X Family.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 29 agosto 2024.

Le uscite Planet Manga del 29 agosto 2024

Saga of Tanya the Evil 29

8,50 €

IN GUERRA CONTRO LA FEDERAZIONE RUS

Tanya e i suoi uomini si sono fatti notare anche nel conflitto appena iniziato. Ma gli scontri con la nazione a est dell’Impero continueranno a lungo. Le attenzioni di entrambi gli schieramenti si concentrano su una città strategica nella logistica dell’Impero.

Drifting Dragons 16

7,90 €

LONTANO DAI CIELI E DAI DRAGHI

Nella battaglia contro il leggendario drago Typhon, Gibbs ha perso il braccio sinistro. Per lui è arrivato il momento di decidere se continuare a volare con la Quin Zaza, rischiando di essere un peso per i compagni, o se passare al prossimo capitolo della propria vita

Otherside Picnic 11

7,90 €

AL LIMITE DELLA FOLLIA

Sorawo e Kozakura vengono intrappolate da una strana ragazza, Luna Urumi, che può manipolare le menti con la voce ed è ossessionata da Satsuki Uruma. Che abbia a che fare con l’Altra Parte? E cosa vuole da loro? Una situazione davvero pericolosa…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Atelier of Witch Hat 13

7,00 €

LE CONTRADDIZIONI E LE INGIUSTIZIE LEGATE ALL’USO DELLA MAGIA

La ferita riportata durante lo scontro con Engendill, responsabile di aver generato la coltre-sanguisuga che sta portando la distruzione in tutta Ezrest, non ha indebolito la volontà di Coco di aiutare Custas…

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 12

13,00 €

DENTRO IL LIBRO DI EIBON

La squadra dei giovani studenti della DWMA deve addentrarsi nelle pagine del Libro di Eibon per portare in salvo un compagno intrappolato all’interno. Tuttavia, più si prosegue, più aumentano i rischi di contatto con la follia…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Yu-Gi-Oh! – Complete Edition 13

14,90 €

LA LUCE POTRÀ FINALMENTE SCACCIARE LE TENEBRE?

Yugi Muto, accompagnato da Katsuya Jonouchi, Hiroto Honda e Anzu Mazaki, ha raggiunto il Mondo delle Memorie racchiuso nel Puzzle Millenario. La missione: ritrovare il nome perduto del suo Alter Ego. Solo così il Faraone potrà sconfiggere Zorc Necrophades…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Yawara! 10

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

CHI STA REMANDO CONTRO ALLA PROTAGONISTA?

Adesso che il suo breve percorso universitario si è ormai concluso, Yawara vuole trovare un lavoro. Riuscire a superare i colloqui, però, sembra molto più difficile che vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Show-Ha Shoten! 6

7,00 €

TAIYO E AZEMICHI ALLA FINALE DEL CONCORSO CHE DECRETERÀ IL MIGLIOR DUO DI COMICI LICEALI DEL GIAPPONE…

…Peccato che tutti gli altri partecipanti siano dannatamente bravi. Senza contare che Nazutani, una vecchia conoscenza di Taiyo, è intenzionato a mettere in atto, per vincere, una bastardata senza pari…

Uncle From Another World 7

7,00 €

TENMA KUROKI, FACCIA D’ORCO, WOLFGUNBLOOD…

…Sono alcuni dei nomi con cui è noto a Granbahamal lo zio di Takafumi, guerriero dotato di poteri incredibili. Il suo vero nome è Yosuke Shibazaki e, oltre a maneggiare incantesimi e formule magiche, si distingue per l’abilità nel cacciarsi nei guai.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Spring Storm and Monster 2

7,00 €

IL SOGNO DI RANKO? STARSENE TAPPATA IN CASA COL SUO MAIALINO DOMESTICO…

Un momento! Non doveva essere una love comedy? Be’, quando Kaya, un ragazzo dal fascino pericoloso e irresistibile, va a vivere proprio a casa di Ranko come fratello acquisito, iniziano a susseguirsi situazioni al cardiopalma…

D.N.Angel 3

Deluxe Edition

15,00 €

NEL MONDO DENTRO LO SPECCHIO…

Daisuke si avventura alla ricerca di dieci piume nere per aiutare Dark il ladro a recuperare la memoria. Ma quando sarà il giovane Niwa ad avere bisogno del suo aiuto, Dark cosa sarà disposto a fare?

Ender Geister – The Last Exorcist 1

Cut Price

1,99 €

UN HORROR RICCO D’AZIONE

Michael, uno dei più abili esorcisti del Vecchio Continente, raggiunge il Giappone per indagare su uno strano fenomeno. Ad attenderlo, un’allarmante scoperta: le apparizioni di spiriti maligni si sono decuplicate! Tra oscure possessioni e clown assetati di sangue, dovrà venire a capo di un folle mistero…

Spy x Family Official Fanbook – Eyes Only

9,90 €

ORA SIAMO NOI A… SPIARE DIETRO LE QUINTE!

Com’è nato il manga? Perché il protagonista si chiama Twilight? Com’erano le versioni iniziali dei personaggi? Aneddoti, curiosità, un’intervista a Tatsuya Endo, due gallery a colori nel fanbook dedicato allo spy manga del momento.

IL FANBOOK DEL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Spy x Family 7

Planet Manga Presenta

5,20 €

UN PIANO GENIALE

Per impedire l’esplosione di una guerra devastante è prioritario scoprire cosa c’è davvero nella mente di Donovan Desmond, l’imperscrutabile uomo politico. Twilight riesce ad avvicinarlo, ma il risultato dell’incontro è del tutto inaspettato…

Spy x Family 10

Planet Manga Presenta

5,20 €

IL PASSATO DI TWILIGHT

Come si diventa una spia in grado di replicare l’aspetto di chiunque, di disinnescare bombe, ecc. ecc.?

Quello che finora non era mai stato rivelato è contenuto in un decimo volume altamente top secret.

Leggetelo… ma acqua in bocca!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

L’Impresa Eroica di Sasuke 1

I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellato

Planet Manga

5,20 €

UNA NUOVA BATTAGLIA PER I CONIUGI UCHIHA

Sasuke è in viaggio. Deve raggiungere il Regno di Redaku per far luce sulla malattia che affligge Naruto. Si introdurrà nella prigione dell’Istituto di Ricerca Astronomica Tatar, dove la moglie Sakura arriverà a dargli manforte.

Blame! Master Edition – White Cofanetto

108,00 €

LA SERIE DI CULTO DI TSUTOMU NIHEI IN SEI PRESTIGIOSI VOLUMI COLLEZIONABILI IN UN ESCLUSIVO COFANETTO

Arriva una nuova edizione della Master Edition di Blame!, collezione in grande formato della celebre serie del visionario Tsutomu Nihei! Sei eleganti volumi con copertine “white” ispirate al design dell’edizione originale dell’opera disponibili anche all’interno di questo esclusivo cofanetto. Quasi 2200 pagine dedicate alla fantascienza più estrema che il mondo dei fumetti giapponesi abbia mai ideato, impreziosita dagli spettacolari disegni di un autore già entrato nella leggenda.

Blame! Master Edition – White 1

18,00 €

Volumi di grande formato per apprezzare al meglio le splendide tavole di Nihei. Il modo migliore per scoprire o riscoprire il viaggio di Killy e Cibo nelle profondità della Terra, alla ricerca di qualcuno che abbia ancora il gene per i terminali di rete.

Blame! Master Edition – White 2

18,00 €

Fra scontri all’ultimo sangue e inaspettati alleati, Killy e Cibo continuano a vagare nei livelli sotterranei della Terra. All’interno di questo volume, la saga alla base del film d’animazione disponibile su Netflix.

Blame! Master Edition – White 3

18,00 €

Le 360 pagine del terzo volume di Blame! Master Edition ci trasportano nel pieno della saga. Safeguard, esseri di silicio e mille altri nemici di ogni forma e natura… Non c’è davvero un attimo di tregua per Killy!

Blame! Master Edition – White 4

18,00 €

Sempre più giù, nei livelli più oscuri e pericolosi costruiti nelle profondità terrestri. Fin qui senza fortuna, Killy continua a cercare una persona dotata del gene per i terminali di rete, obiettivo della sua complessa missione.

Blame! Master Edition – White 5

18,00 €

Siamo a un passo dalla conclusione del distopico manga di Tsutomu Nihei ambientato nelle profondità della Terra. Di nuovo separati, Killy e Cibo continuano l’esplorazione mentre cercano un modo per ricongiungersi.

Blame! Master Edition – White 6

18,00 €

Con un indimenticabile volume di 328 pagine Blame! termina. È l’ultimo viaggio in compagnia di Killy, Cibo e di tutte le altre incredibili creature ideate da Nihei in un manga che è entrato nella storia del fumetto mondiale.

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 6

7,00 €

IL RISCHIO DI UNA NUOVA TRAGEDIA

Lugh ed Epona sono arrivati di fronte al Generale, il demone al comando dell’orda degli orchi che ha travolto l’accademia… Riusciranno a sconfiggerlo? Non solo: l’eroe riuscirà a mantenere il controllo o si scatenerà?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Noblesse 5

14,90 €

HA INIZIO UN NUOVO SCONTRO TRA NOBILI E UNIONE

I DA-5, la più pericolosa squadra d’assalto dell’Unione, intende venire a conoscenza dei piani dell’enigmatico Crombel e, a tale scopo, è disposta a colpire gli affetti del nuovo guardiano della scuola Yeran.

Mieruko-Chan 9

7,00 €

TENTACOLI OPPRIMENTI

Michiru, la nuova studentessa appena arrivata a scuola, sembra sempre più ossessionata da Miko e le cose peggiorano giorno dopo giorno… Ma cosa sono davvero i tentacoli di Michiru e che cosa vogliono esattamente da Miko?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL