Blame: il mangaka Tsutomu Nihei inizierà una nuovo manga fantasy

Il mangaka Tsutomu Nihei è famoso in Giappone e non solo per aver scritto e disegnato Blame. Ma oltre a questo, il mangaka si è fatto un nome nel corso dei decenni a scrivere storie importanti, tra cui Wolverine: Snikt per la Marvel, Blame! e Knights of Sidonia. Nihei ha anche avuto l’opportunità di dare vita a una storia dell’universo di Halo tramite Halo: Breaking Quarantine.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka miri ad un nuovo progetto. Annunciata per questo autunno, Tower Dungeon sarà l’ultima serie di Nihei che vuole presentare un giovane contadino con una missione molto difficile da portare a termine.

Nihei ha ottenuto un discreto successo negli ultimi anni grazie alla partnership con Netflix. Infatti il servizio di streaming ha introdotto gli adattamenti anime di Blame! e di Knights of Sidonia. Tuttavia, Netflix ha incontrato alcune controversie poiché i diritti di Knights of Sidonia sono andati perduti in quanto acquisiti da Funimation. Invece questo non è successo per il film anime originale di Blame! del 2017, che fa ancora parte del roster di Netflix.

Con il presente articolo vogliamo però parlare della nuova sfida di Nihei. Infatti Kodansha ha condiviso un primo sguardo alla prossima serie manga del mangaka in questione, che debutterà questo autunno. Sarà intitolata Tower Dungeon e si concentrerà su un malvagio stregone che rapisce una principessa e la rinchiude in una torre misteriosa. Il compito di salvarla ricadrà su un protagonista che nessuno potrebbe aspettarsi. Oltre alla conferma della serie, Monthly Shonen Sirius ha anche rilasciato le illustrazioni che saranno presente chiaramente nel prossimo manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"BLAME!" creator Tsutomu Nihei will start a new fantasy manga series title "Tower Dungeon" in upcoming Monthly Comic Sirius issue 12/2023 out Oct 26. After killing the king & kidnapping the princess, an evil sorcerer hides in a huge tower-like structure where strong magical… pic.twitter.com/DeBxl39uAw — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 25, 2023

La serie manga quindi debutterà il 26 ottobre 2023. E Monthly Shonen Sirius pubblicherà un’analisi della trama di Tower Dungeon del quale possiamo riportarne la trama. Il manga è ambientato in un mondo dove un malvagio stregone, dopo aver ucciso il re e rapito la principessa, si nasconde in un’enorme struttura simile a una torre dove vagano forti bestie magiche. Un giovane contadino si unisce alla squadra di soccorso cercando di salvare la principessa avventurandosi in questa enorme torre che una volta cadde dal cielo.

