Il significato dei Divine Dogs per Megumi

Il futuro di Megumi e delle sue evocazioni

Nel mondo di Jujutsu Kaisen, Megumi Fushiguro ha sempre avuto un legame speciale con i suoi Divine Dogs, evocazioni che rappresentano la sua forza e il suo coraggio come stregone. Recentemente, nuovi sviluppi nel manga hanno mostrato una toccante riunione tra Megumi e i Divine Dogs, suscitando grande emozione tra i fan. Tuttavia, la situazione prende una svolta drammatica poiché Megumi è ora posseduto da Sukuna, il potentissimo spirito maledetto, aggiungendo un livello di tensione e incertezza al futuro del personaggio. Questo colpo di scena ha lasciato i fan in trepidante attesa di scoprire come si evolverà la storia di Megumi e quale sarà il destino dei suoi Divine Dogs sotto l’influenza oscura di Sukuna.

Fonte Comic Book