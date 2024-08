Il Finale di Jujutsu Kaisen: Cosa Aspettarsi?

Con Jujutsu Kaisen che si avvicina alla sua conclusione, i fan stanno speculando intensamente su come si chiuderà la storia. Una delle teorie più discusse riguarda il destino dei personaggi principali: chi sopravviverà, chi morirà e se ci saranno resurrezioni in gioco. Il manga di Gege Akutami ha sempre mantenuto un tono oscuro e imprevedibile, lasciando i lettori incerti su chi arriverà alla fine vivo.

Le Teorie Sulla Morte di Gojo e Yuji

Una delle ipotesi principali è che Gojo Satoru, nonostante la sua forza, potrebbe non sopravvivere fino alla fine. Alcuni fan credono che Gojo potrebbe sacrificarsi per salvare il mondo delle maledizioni, segnando un’uscita drammatica e significativa. Anche il destino di Yuji Itadori è al centro delle speculazioni. Essendo il protagonista legato a Sukuna, la maledizione più temibile, alcuni credono che Yuji potrebbe dover affrontare un destino tragico, forse morendo per garantire la sconfitta definitiva di Sukuna.

Possibili Resurrezioni e Sopravvivenza

In un mondo come quello di Jujutsu Kaisen, dove la magia e le maledizioni sono centrali, non è da escludere la possibilità di resurrezioni. Alcuni fan ipotizzano che personaggi apparentemente perduti potrebbero tornare in qualche forma, magari attraverso tecniche di rigenerazione o con l’aiuto di alleati insospettabili. Tuttavia, queste teorie sono spesso accompagnate dall’idea che un tale ritorno potrebbe avere un costo o portare a ulteriori complicazioni.

Il finale di Jujutsu Kaisen è avvolto nel mistero, e Gege Akutami ha dimostrato di essere un maestro nell’evitare finali prevedibili. Mentre i fan continuano a teorizzare su chi vivrà, chi morirà e chi potrebbe tornare, una cosa è certa: la conclusione di questa saga sarà carica di emozioni e probabilmente lascerà un impatto duraturo sui lettori. Con così tante possibilità in gioco, Jujutsu Kaisen potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo capitolo.

Fonte Comic Book