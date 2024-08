Jujutsu Kaisen annuncia un nuovo progetto: Di cosa si tratta?

Il manga di Jujutsu Kaisen si trova nei momenti più delicati dello scontro finale tra Yuji Itadori e Sukuna, con gli ultimi capitoli che conducono pian piano verso la fine. Il franchise adesso sta anticipando a tutti i suoi appassionati un nuovo progetto “incredibile” in arrivo. Jujutsu Kaisen è attualmente una delle serie shonen d’azione più popolari in circolazione, e gli ultimi capitoli del manga scritto e disegnato da Gege Akutami hanno raggiunto il culmine dello Shinjuku Showdown. Vari aggiornamenti recenti hanno anticipato che questa sarà probabilmente la fine della lotta finale anche se c’è qualcos’altro in arrivo.

Jujutsu Kaisen è tornato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con un nuovo capitolo che avvicina inesorabilmente la fine della lotta tra Yuji e Sukuna. Ma questo anticipa un progetto incredibile che verrà annunciato nel prossimo numero la prossima settimana. Al momento non è chiaro che tipo di progetto potrebbe essere, ma con l’anime già in lavorazione e il manga che sta raggiungendo la sua battaglia finale, potrebbe trattarsi di tutto per aiutare a celebrare il futuro del franchise.

Per quanto riguarda la natura di questo progetto, i fan hanno già iniziato ad esprimere il loro entusiasmo. Con la terza stagione della serie anime attualmente in lavorazione, che adatterà l’arco del Culling Game dal manga, è improbabile che sarà correlato all’anime. Di recente c’è stata anche una mostra del manga, quindi anche questa possibilità è da escludere. Potrebbe essere un nuovo lungometraggio che racconta una storia originale, ma sembra improbabile data la produzione dell’anime TV. È potenzialmente qualcosa come un nuovo sondaggio di popolarità.

My Hero Academia si è recentemente concluso con un’anticipazione segreta del suo progetto, e si è rivelato essere un sondaggio di popolarità mondiale. Se il finale di Jujutsu Kaisen sta arrivando molto prima di quanto i fan avrebbero mai potuto aspettarsi, un sondaggio di popolarità sarebbe un ottimo modo per celebrare il percorso ricco di successi da quando Gege Akutami ha iniziato a lavorare alla storia di Yuji diversi anni fa. Tuttavia si tratta comunque di una supposizione, questo progetto “incredibile” potrebbe essere qualsiasi cosa.

Fonte – Comicbook