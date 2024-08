Jujutsu Kaisen: come si sente l’autore in prossimità del finale?

Gege Akutami, l’autore del popolarissimo manga Jujutsu Kaisen, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul finale della serie. Durante un’intervista, Akutami ha confermato che il manga si avvicina alla sua conclusione e ha dichiarato: “Non so se questa è la cosa giusta da dire, ma sto cercando di terminare la storia senza rimpianti”. Questa dichiarazione ha acceso l’interesse dei fan, che ora attendono con trepidazione di vedere come Akutami chiuderà la trama intricata e avvincente di Jujutsu Kaisen.

Un Finale in Arrivo: Cosa Aspettarsi

Akutami ha inoltre espresso il desiderio di concludere il manga mantenendo un equilibrio tra l’azione intensa e lo sviluppo dei personaggi. Ha detto: “Spero di poter finire tutto come previsto, senza lasciare nulla di irrisolto”. Queste parole indicano che l’autore sta lavorando meticolosamente per offrire un finale che risponda alle aspettative dei fan e che faccia giustizia alla storia che ha creato.

Concludere una serie di successo come Jujutsu Kaisen non è un compito facile, e Akutami è ben consapevole delle aspettative altissime che i fan hanno per il finale. Ha menzionato la pressione che sente per chiudere ogni arco narrativo in modo soddisfacente, bilanciando il destino dei personaggi principali con le complesse trame soprannaturali che hanno reso la serie così amata. “Voglio che il finale sia memorabile,” ha affermato, suggerendo che ci saranno momenti sorprendenti e rivelazioni che lasceranno un impatto duraturo sui lettori.

Con il finale di Jujutsu Kaisen all’orizzonte, i fan sono pronti a dire addio a uno dei manga più seguiti degli ultimi anni. Le parole di Akutami hanno rassicurato i lettori sul fatto che la storia sarà chiusa in modo soddisfacente, ma l’attesa resta carica di emozione e aspettative. Come sempre, Akutami sembra determinato a concludere Jujutsu Kaisen con il massimo impegno, promettendo un finale degno di questo straordinario viaggio.

Fonte Comic book