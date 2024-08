Superman: Lost | Recensione

Lost è una storia di Superman che utilizza alcune delle più fantascientifiche teorie fisiche per costruire una storia che scava nella dimensione più intima e umana di Clark Kent.

In Superman: Lost Christopher Priest e Carlo Pagulayan riescono a creare, in soli 10 episodi, un’epopea che tocca un po’ tutti i temi più iconici del personaggio di Superman, rendendo questa miniserie un classico istantaneo che è facile prevedere che sarà proposto e riproposto nel corso degli anni.

Lost #1 felt a bit bloated with exposition for me but I am very excited because it does seem the promise of being very relationship focused will be fulfilled. The last page really sold me as it’s Pagulayan really showing off why he’s a good choice for a prestigious type book. pic.twitter.com/Q8QkSkYXxV

La storia è apparentemente semplice: nel corso di una missione della Justice League qualcosa va storto e Superman si ritrova improvvisamente catapultato a milioni di anni luce di distanza dalla Terra, impossibilitato a tornare a casa.

Una tragedia, se non fosse per il fatto che Lois Lane lo trova dopo pochi istanti nel soggiorno di casa. Ma se per la Terra sono passati solo pochi istanti, Superman ha vissuto ben vent’anni di esilio nello spazio, tentando in più modi di ritrovare la strada di casa.

Do we spy three stars and a sun in the pages of the upcoming SUPERMAN: LOST #1? 🇵🇭

PRE-ORDER your copy of this issue now — featuring art by Carlo Pagulayan and Jason Paz. Place your orders at https://t.co/EnQYfAgLqM

SUPERMAN LOST #1

CVR A CARLO PAGULAYAN & JASON PAZ pic.twitter.com/wPX1SuhKMw

— Filbar’s (@filbarsonline) February 12, 2023