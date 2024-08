Marco Strignano 2024-08-27T07:00:00+02:00 Autori: Nobuyuki Fukumotu, Kaiji Kawaguchi Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Rilegatura: Brossurato fresato Pagine: 608 Formato: 13X18 Data di pubblicazione: 25/07/2024

Seizon Life è tra le proposte più interessanti da parte di Planet Manga del mese di luglio e le ragioni sono molteplici. La trama da sola è decisamente magnetica. Infatti le vicende ruotano attorno al protagonista, il signor Takeda, che un giorno si ritrova a dover affrontare un grande cambiamento nella sua vita. Scopre di essere affetto da un tumore incurabile, e per questo gli restano solo pochi mesi di vita. Tutto questo non è un caso dato che si tratta dello stesso caso clinico che ha colpito sua moglie, Naomi, la quale ha perso la vita per questa ragione. Ma oltre a essere vedovo, è tormentato dalla tragica perdita di sua figlia, Sawako, che all’età di 14 anni scompare misteriosamente senza tornare mai a casa e senza mai dare notizie di lei. Il signor Takeda scopre, dopo lunghi 14 anni, che sua figlia è morta. Pieno di dolore e sofferenza, oltre che con poco tempo rimastogli da vivere, decide di dedicarsi esclusivamente al mistero di sua figlia e scoprire l’identità dell’assassino. Comincia così un adrenalinico viaggio nel tempo, dove ogni singolo pezzo collegato a Sawako, anche il più piccolo e apparentemente insignificante, porterà alla ricostruzione di un puzzle traumatico. L’elemento che rende Seizon Life un vero e proprio thriller è il tempo.

Seizon Life Omnibus: RECENSIONE

Planet Manga questo mese propone la versione Omnibus di Seizon Life, un manga scritto da Nobuyuki Fukumoto e disegnato da Kaiji Kawaguchi. Con Ominibus si intende un grande volume che raccoglie interi archi narrativi completi oppure addirittura una serie intera. E questo è il caso di Seizon Life. I capitoli raccolti dal volume unico in questione sono 23 e dal primo capitolo il lettore non può che rimanere subito affascinato e catturato dalle vicende che vive il signor Takeda. Tutto quello che gli resta nella vita è il suo lavoro, al quale ha dedicato molto più tempo e sforzi lasciando in secondo piano la famiglia, che ha perso tragicamente. Prima la moglie Naomi, a causa di cancro aggressivo e poi sua figlia Sawako quando era nei primi anni della sua adolescenza. Ma quando Takeda scopre di aver sviluppato la stessa malattia di sua moglie, si rende conto di quanto abbia trascurato i suoi cari e decide di suicidarsi. Fino a quando una telefonata gli impedisce di fare questo gesto estremo, poiché viene ritrovato quello che resta delle ossa di sua figlia, morta 14 anni prima.

I lettori si troveranno davanti a un giallo psicologico e drammatico, ricco di colpi di scena scanditi in modo chiaro e facile da seguire. Ed è proprio questa semplicità della narrazione che permette di leggere in modo molto scorrevole, quasi famelicamente ogni pagina del volume unico. Il signor Takeda lascia il suo lavoro dopo la scoperta del ritrovamento del cadavere della figlia Sawako perché da un lato vuole scovare il colpevole per permettere a sua figlia di riposare in pace e dall’altro perché non ha molto tempo a sua disposizione. Non solo perché è malato, ma perché essendo passati 14 anni, un caso rimane irrisolto cade in prescrizione. Ed ecco che il lettore si troverà immerso in una sfrenata ricerca di ogni singola prova o traccia che possa portare alla verità su Sawako, con pochissimo tempo a disposizione.

Nella prima parte di Seizon Life Omnibus il lettore si ritroverà immerso nel passato di Takeda e nel dolore che ha provato dopo la scomparsa di sua moglie e di sua figlia. Risulta molto psicologico dato che il signor Takeda rimugina molto su quello che non ha fatto per sua moglie e su come abbia sempre trattato sua figlia in modo poco delicato, risultando spesso un padre assente. Quando riesce a trovare il primo indizio su Sawako, recandosi al lago dove con sua figlia aveva trascorso del tempo, la sua sofferenza, accompagnata dalle preoccupazioni e dalle domande di ogni padre, si possono toccare con mano.

La seconda parte della storia si concentra principalmente sulle indagini e dall’aiuto che Takeda riceve costantemente da un poliziotto di nome Murai fino a quando non arrivano al colpevole. Il suo supporto risulterà fondamentale, in quanto insieme troveranno l’auto che trasportava Sawako nel bagagliaio, la cartolina incriminante e altre tracce.

L’ultima parte è quella più adrenalinica perché si arriva al colpevole, ma il tempo stringe per il rischio della prescrizione del caso e della necessità di avere più prove a disposizione per non avere dubbi sull’assassino di Sawako. Questo si rivelerà poi essere un collega dell’impresa edile Towa di Takeda.

Seizon Life Omnibus è un must per gli amanti dei gialli, non solo per la storia ma anche per i disegni, precisi, realistici e molto espressivi che coinvolgono il lettore. Forse l’unico aspetto che potrebbe far storcere il naso è la “facilità” con cui si riesce trovare indizi validi e concreti che portano alla verità, in un caso rimasto irrisolto per 14 anni.