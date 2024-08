One Piece 1116: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

One Piece si sta preparando per la prossima fase dell’arco di Egghead, e l’anime ha condiviso le prime anticipazioni riguardo a quello che i fan vedranno nell’episodio 1116. A partire da questo episodio dell’arco di Egghead di One Piece, l’attenzione verrà spostata da Rufy e dalla sua ciurma per un po’. Infatti la serie anime adesso aggiornerà i fan su ciò che sta accadendo in altri luoghi nel mare. Trattandosi del primo arco della saga finale del franchise, è tempo di rivelare i principali personaggi che condurranno verso il gran finale.

Gli episodi più recenti hanno mostrato aggiornamenti su Koby, Law, Kid e Shanks. Ed è tempo di scoprire cosa stanno facendo anche altri personaggi mentre il finale inizia a entrare nel vivo. Questo include un altro membro degli Imperatori del Mare, Buggy, che sta cercando in tutti i modi di risultare convincente di fronte al suo enorme equipaggio mentre cerca di evitare di essere ucciso da Crocodile e Mihawk. Ma è tempo che Buggy faccia la sua mossa, ed è quello che anticipa l’anteprima dell’episodio 1116 di One Piece.

L’episodio 1116 di One Piece si intitola “Prendiamocelo! La grande dichiarazione di Buggy” e di seguito ne riportiamo una breve sinossi:

“Spinto da un’ambizione abbandonata 24 anni fa, Buggy mette a nudo la sua anima di fronte ai membri della Cross Guild. Il titolo di Imperatore del mare rende presuntuosi? Ora che è alla pari con Shanks, insegue il sogno che aveva una volta e dichiara che proverà a diventare il Re dei Pirati!”

L’episodio in questione sarà trasmesso in Giappone domenica 18 agosto e sarà visibile sia su Crunchyroll che su Netflix quando uscirà.

Il manga, proprio come l’anime, sta portando avanti le fasi dell’arco di Egghead. Tuttavia la versione stampata è più in avanti e pare che manchino davvero pochi capitoli alla sua conclusione. I capitoli più recenti infatti hanno mostrato che Rufy e la sua ciurma sono riusciti a scappare dall’isola del Futuro, grazie al sorprendente aiuto di Emeth. Un altro progetto in arrivo è la seconda stagione dell’adattamento live-action One Piece che arriverà l’anno prossimo su Netflix.

Fonte – Comicbook