One Piece 1122: il potente Haki di Joy Boy in azione

I fan di One Piece sono consapevoli del fatto che dopo 27 anni dal suo debutto, le avventure di Monkey D. Rufy si avvicinano capitolo dopo capitolo alla conclusione. Sono passati due anni dall’annuncio della saga finale del manga e sicuramente ci sarà ancora qualche altro anno per godersi One Piece, ma il momento prima o poi arriverà. Eiichiro Oda infatti con il primo arco della saga finale, quello di Egghead, ha messo in evidenza tantissimi personaggi poco presenti e pressocché sconosciuti.

Sicuramente il personaggio che ha meglio rappresentato Egghead è stato Vegapunk. Lo scienziato più intelligente del mondo ha lavorato da sempre per il Governo Mondiale, ma si è scoperto che ha dovuto sopportare tantissime situazioni che contestava. In particolar modo ha condotto segretamente le ricerche sul secolo del grande vuoto.

Nonostante il manga si stia avvicinando alla fine, ci sono ancora alcuni personaggi avvolti nel mistero. E uno di questi è senz’altro Joy Boy. Il primo pirata della storia di One Piece, infatti è una figura molto affascinante, soprattutto per essere ancora temuto dal Governo e da Im, nonostante sia scomparso secoli e secoli fa. Questo è dovuto al fatto che l’eredità di Joy Boy è stata tramandata a Rufy, che in un certo senso ne ha segnato il suo ritorno.

E anche se si sa ancora poco su questo enigmatico personaggio, il capitolo 1122 di One Piece ha rivelato ai fan quanto fosse davvero potente questo pirata. Il tutto è accaduto nella fase più frenetica del tentativo di fuga dei Cappelli di Paglia dall’isola di Egghead. Una volta tutti a bordo, la ciurma protagonista si è ritrovata a fronteggiare ancora una volta l’assalto dei Cinque Astri di Saggezza. Quando tutto sembrava critico, il robot gigante, Emeth si impone ancora una volta, dando prova della sua incredibile resistenza. Per assicurare la fuga dei Cappelli di Paglia, rilascia inaspettatamente un Haki incredibilmente potente. Ed era proprio l’Haki di Joy Boy, che il pirata ha sigillato all’interno del robot in modo da poter proteggere Emeth in caso di una situazione disperata.

Il tutto emerge attraverso un falshback, con Joy Boy che dialoga con Emeth dicendogli che il suo potere, installato dentro di lui, lo avrebbe protetto per sempre. Per capire il livello di potenza dell’Haki di Joy Boy, basti sapere che una volta scatenato tutti gli Astri di Saggezza sono tornati alla loro forma umana per poi ritirarsi al palazzo di Marijoa.