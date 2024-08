Dragon Ball: Sparking! Zero conferma nuovi personaggi della saga di Cell

Il nuovo capitolo videoludico di Dragon Ball, intitolato Sparking! Zero, ha tenuto aggiornati i suoi fan in modo costante attraverso nuovi trailer che confermavano i personaggi giocabili. Ed infatti adesso una nuova serie di personaggi è stata confermata con l’ultimo trailer ambientato stavolta nella Saga di Cell e degli Androidi.

Tra questi i fan saranno felici di scoprire che saranno giocabili personaggi come gli Androidi, Re Cold, le numerose versioni di Cell e molto altro. Ci saranno anche nuove versioni di personaggi come Trunks e Piccolo, confermando ulteriormente come il roster di Sparking! Zero sarà arricchito non solo con personaggi inaspettati come Kakunsa, ma anche con trasformazioni alternative di alcuni personaggi.

Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero, visibile di seguito, conferma Trunks Super Saiyan dal Futuro che brandisce una spada e Mecha Freezer. Si tratta del famoso e iconico momento che vede il giovane Saiyan fare a fette il nemico. Saranno presenti anche tutti gli Androidi principali, con l’aggiunta di C16, C17, C18, C19 e Dr. Gero. Sono incluse anche le tre forme di Cell, insieme a un’apparizione di Cell Jr. Come si può vedere dal trailer, ci saranno due versioni di Teen Gohan viste durante la Saga di Cell.

【GAME】: DRAGON BALL: Sparking! ZERO Releases Cell Arc Trailer! The game coming to Xbox Series X|S, PlayStation 5, and Steam in October 11! 🔥 ✨More: https://t.co/nLxeJQyn1X

pic.twitter.com/1Z3Pk4ey3W — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 13, 2024

L’elenco completo dei nuovi personaggi giocabili di Dragon Ball: Sparking! sono elencati di seguito:

Trunks (Spada), Super Saiyan Mecha Freezer King Cold Dr. Gero C19 C18 C17 Piccolo (fuso con Kami) Cell, forma base C16 Cell, prima trasformazione Cell, seconda trasformazione Gohan (adolescente), Super Saiyan Cell Jr. Gohan (adolescente), Super Saiyan 2 Cell perfetto

Un altro dettaglio che teniamo a specificare è il messaggio presente nel trailer “La musica utilizzata nel video non è disponibile nel gioco base. È inclusa in un pacchetto di canzoni anime DLC venduto separatamente“. Questo vuol dire che è presente solo in uno dei DLC del gioco.

Con questi 16 personaggi appena confermati, gli slot del roster stanno man mano diminuendo. Facendo un conteggio infatti si può notare che sono rimasti 34 slot vuoti, quindi Bandai Namco aggiornerà i prossimi personaggi giocabili con altri trailer imperdibili.

Fonte – Comicbook