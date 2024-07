Dragon Ball: Sparking! Zero: confermati altri 15 personaggi giocabili

Dragon Ball: Sparking! Zero sarà il nuovo progetto videoludico del franchise noto in occidente con il titolo Budokai Tenkaichi, e i fan non stanno più nella pelle. Infatti tutti gli appassionati della serie hanno scoperto i personaggi giocabili attraverso una serie di annunci. Alcuni di questi sono novità assolute come Kakunsa, e altri della serie Super. La domanda più frequente era quanti slot avrebbero occupato le diverse forme e trasformazioni di un singolo personaggio, visto che ci saranno diverse versioni di Goku, Vegeta e Freezer. È esattamente quello che ha rivelato il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero che conferma altri 15 personaggi che provengono tutti dai primi giorni di Dragon Ball Z.

Questi includono membri della Forza Ginyu come lo stesso Capitano Ginyu e cinque diverse forme per Freezer. Questo trailer segue uno schema simile ai precedenti adottando un tema che in questo caso specifico rappresenta le saghe dei Saiyan e di Namek. Anche i membri dell’esercito di Freezer come Cui, un personaggio che non si vede tanto quanto gli altri in queste saghe, fa la sua apparizione.

Per non essere da meno di tutti gli altri, alcuni combattenti di minor rilievo che hanno avuto una presenza minore nei giochi passati saranno presenti anche in Dragon Ball: Sparking! Zero. Tra questi ci sono Chiaotzu e gli stessi Saibamen.

I nuovi personaggi rivelati oggi per Dragon Ball: Sparking! Zero sono elencati di seguito:

Chiaotzu

Saibaman

Cui Cui

Dodoria

Zarbon

Super Zarbon

Nail

Freezer – Prima forma

Freezer- Seconda forma

Freezer- Terza forma

Freezer- Quarta forma

Freezer- Quarta forma piena potenza

Guldo

Recoome

Ginyu

Considerando come Goku, Vegeta e le loro fusioni e altri potenziamenti occupano già una parte significativa del roster, non dovrebbe sorprendere molto vedere Freezer occupare cinque di questi 15 nuovi slot per personaggio. A giudicare dal roster attuale che ha ancora alcuni spazi da riempire, sembra che dovranno essere ancora annunciati poco meno di 50 personaggi in più per Sparking! Zero prima che il videogioco sia rilasciato a partire da ottobre.

