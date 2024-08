One Piece: il regista di Wit Studio vuole lavorare al remake a lungo

The One Piece è il nuovo progetto anime del franchise shonen. Si tratta di un remake della storia originale del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda a partire dall’inizio. E il regista di Wit Studio ha rivelato quali sono le sue intenzioni con questo progetto. The One Piece è stato annunciato fa parte della celebrazione del 25° anniversario dell’anime originale, e Wit Studio e Netflix stanno lavorando insieme per realizzarlo.

Durante il One Piece Day 2024, Wit Studio ha condiviso un aggiornamento significativo su come sta prendendo forma il remake. E come previsto, lo staff è consapevole del fatto che questo sarà probabilmente un lungo progetto.

Masashi Koizuka di Wit Studio dirigerà The One Piece e ha rivelato la sua intenzione di creare il nuovo anime “per sempre” se alla gente piacerà il remake. “Lo sto approcciando come una serie longeva. Se alla gente piace quello che creeremo, sappiamo che ci lavoreremo a lungo termine e allora significherà che questo lavoro sarà amato da molti. Voglio continuare per un lungo periodo e crearlo per sempre“.

The One Piece sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix quando finalmente debutterà. Ma al momento quel momento è ancora sconosciuto dato che non esiste una data o un finestra di uscita. Il progetto remake sarà diretto da Masashi Koizuka per WIT Studio. Hideaki Abe sarà assistente alla regia, Taku Kishimoto si occuperà della composizione della serie, Kyoji Asano e Takatoshi Honda lavoreranno al character design e saranno i direttori capo dell’animazione.

Yasuhiro Kajino si occuperà del design delle creature, Eri Taguchi sarà il progettista degli oggetti di scena, Ken Imaizumi e Shuhei Fukuda saranno i direttori delle azioni e Tomomori Kuroda sarà il direttore artistico.

Netflix anticipa la sua nuova interpretazione del franchise classico con una descrizione ufficiale che riportiamo di seguito:

“Prodotto dal rinomato WIT Studio, famoso per Spy x Family e le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti, in collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co., THE ONE PIECE spera di offrire agli spettatori un’esperienza nuova ma familiare, utilizzando una tecnologia visiva all’avanguardia per reimmaginare le avventure di Luffy attraverso l’amata East Blue Saga“.

