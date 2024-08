L’abbraccio tra Natsu e Lucy ha avuto un impatto significativo sui fan di Fairy Tail, scatenando discussioni accese sui social media. Molti vedono questo momento come un passo avanti nel loro rapporto, che ha sempre avuto un sottotesto romantico non del tutto esplorato nella serie originale. La scena ha rinvigorito l’interesse per la coppia, alimentando speranze per futuri sviluppi nella trama. Questo tipo di momenti emozionanti è una delle ragioni per cui “100 Years Quest” continua a catturare l’attenzione del pubblico.