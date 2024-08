L’approccio di Kohei Horikoshi nel riconoscere le influenze esterne sul suo lavoro riflette un aspetto fondamentale della creazione artistica: l’importanza del continuo apprendimento e adattamento. Anche un autore di successo come Horikoshi non smette mai di guardare al lavoro di altri artisti, trovando ispirazione in opere che hanno già avuto un impatto significativo sulla cultura pop.

Questa umiltà e apertura al cambiamento sono probabilmente tra i motivi per cui My Hero Academia continua a evolversi e a risuonare con il pubblico in tutto il mondo. L’influenza di opere come Dragon Ball e Jujutsu Kaisen non solo arricchisce la narrazione di My Hero Academia, ma dimostra come l’interconnessione tra diverse opere possa portare alla creazione di qualcosa di nuovo e di potente, capace di attrarre sia i fan di lunga data del genere shonen sia una nuova generazione di lettori.

In conclusione, le influenze di Dragon Ball e Jujutsu Kaisen su My Hero Academia dimostrano come Horikoshi sia riuscito a fondere elementi di diverse opere per creare una serie unica e avvincente, capace di attrarre e appassionare lettori di diverse generazioni. Il suo lavoro è un esempio perfetto di come l’ispirazione possa venire da fonti diverse e arricchire profondamente un’opera, rendendola universale e senza tempo.

Fonte Comic Book