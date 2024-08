My Hero Academia: Horikoshi parla dell’influenza di Dragon Ball nei film della serie

My Hero Academia: You’re Next è già uscito nelle sale cinematografiche giapponesi, presentando una nuova sfida per la Classe 1-A tramite un oscuro doppelganger noto come All Might. Mentre i fan in tutto il mondo dovranno aspettare fino a ottobre per vedere il film, ciò non impedisce al Kohei Horikosh di parlare di alcune chicche legate al quarto film del franchise. Infatti in una nuova intervista, il mangaka ha parlato delle influenze principali per questo nuovo film.

Per iniziare, Kohei Horikoshi ha parlato di quando vedeva i nuovi film di Dragon Ball. Nella serie incentrata su Son Goku e i Guerrieri Z, i film si svolgevano per lo più al di fuori della storia principale. Poi ha osservato come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer presentavano film che sono invece canonici. Quindi Horikoshi ha commentato le differenze tra questi popolari franchise che arrivano sul grande schermo:

“In passato, ero solito guardare i nuovi film di Dragon Ball al mio centro comunitario locale. Tuttavia, oggigiorno, serie come Demon Slayer o Jujutsu Kaisen hanno film incentrati su eventi realmente accaduti nella serie manga“.

Piuttosto che adottare l’approccio in cui ogni film di My Hero Academia avrebbe presentato una storia connessa alla trama generale, come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, Horikoshi ha scelto l’approccio di Dragon Ball. Ogni film incentrato su Deku e gli altri eroi si svolge nella storia generale, ma non è necessario guardarlo per capire cosa sta succedendo nelle vite dei personaggi. ” Personalmente preferisco film come quelli di Dragon Ball che ho apprezzato in passato, con storie originali che esistono solo in quei film. Sono molto grato che tutti i nostri film siano stati così finora“.

Da quando il manga di My Hero Academia è terminato, molti fan si chiedono cosa riserva il futuro dopo l’uscita di My Hero Academia: You’re Next. Finora, il quarto film non è stato confermato come l’ultimo del franchise, il che significa che è possibile che continueremo a vedere nuovi film in futuro.

Fonte – Comicbook