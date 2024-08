Star Comics annuncia due grosse imperdibili novità su Dragon Ball

Star Comics ha recentemente annunciato una grossa e imperdibile novità speciale per tutti i fan di Dragon Ball. La serie shonen scritta e disegnata dal compianto e amatissimo Akira Toriyama, ha segnato tantissime generazioni, dimostrando di saper unire fan non solo da ogni parte del mondo, ma di età differenti. E la peculiarità del mondo di Dragon Ball è quello di far tornare chiunque immediatamente bambino. Ed è quello che vuole fare Star Comics, la famosa casa editrice italiana.

Infatti a partire dal 15 ottobre di quest’anno i fan potranno acquistare il primo volume del divertentissimo Dragon Ball SD, mentre dal 29 ottobre sarà disponibile l’imperdibile Dragon Ball – Super Illustration Book. Per quanto riguarda Dragon Ball SD, si tratta di un progetto manga supervisionato da Akira Toriyama in persona e disegnato da Naho Ooshi e ripercorre tutte le vicende di Goku e dei Guerrieri Z, riproposte però in chiave comica. Non a caso l’acronimo SD sta a significare Super Deformed. Per questo motivo è accessibile a tutti i lettori, dai più grandi ai più piccoli. Il primo volume sarà disponibile al prezzo di 7,90€ e seguendo questo link è possibile aggiungerlo nella propria lista di acquisti.

Mentre Dragon Ball – Super Illustration Book è un imperdibile artbook di grande formato che raccoglie illustrazioni a colori, schizzi e commenti d’autore tutti da scoprire e da non lasciarsi sfuggire. Tutti gli appassionati di Dragon Ball e dell’arte di Akira Toriyama devono avere queste volume. L’artbook in questione sarà disponibile il 29 ottobre al prezzo di 49,00€. È possibile aggiungerlo alla lista dei desideri in attesa che sia disponibile, direttamente sul sito ufficiale di Star Comics cliccando qui.

Sicuramente quest’anno è un anno importante per il franchise di Toriyama. Quarant’anni fa infatti faceva il suo debutto su Weekly Shon Jump e Shueisha è pronta a celebrare questo traguardo con una mostra speciale. Il vero grande evento però è il ritorno della serie shonen sul piccolo schermo con Dragon Ball Daima, che debutterà a ottobre di quest’anno.