One Piece: il doppiatore di Ace anticipa il ruolo del personaggio nel live-action

One Piece sta attraverso il suo periodo più florido e i fan si stanno intrattenendo con tantissimi contenuti sui Pirati dei Cappelli di Paglia. Mentre l’anime sta raggiungendo nuovi livelli impressionati di animazione, e il manga di One Piece tiene i fan con il fiato sospeso con la sua epica saga finale. Tra nuovi videogiochi e il suo adattamento live-action, One Piece è ricco di contenuti e progetti. E grazie all’attore Toshio Furukawa, storico doppiatore di Ace, i fan hanno appreso che il figlio di Roger è pronto per un grande ritorno.

L’aggiornamento arriva da Otakuthon, poiché la convention ha invitato Furukawa come ospite speciale. E in questa occasione tutti hanno ascoltato il doppiatore di One Piece mentre parlava della sua celebrata carriera nel settore. Da Piccolo (Dragon Ball) a Shin (First of the North Star), Furukawa ha lasciato il segno, e lo ha fatto anche con Ace. E quando ha parlato del pirata, Furukawa ha suggerito che il personaggio apparirà nella stagione di One Piece di Netflix.

LEGGI ANCHE:



Coconino Press lancia i nuovi Tascabili

Come riportato dai partecipanti alla convention, Furukawa ha detto agli ospiti di Otakuthon che spera davvero di rivisitare il ruolo di Ace in futuro. Ad esempio, gli piacerebbe dare un’occhiata al pirata nel remake anime di Wit Studio. Tuttavia, come minimo, doppierà ancora una volta Ace nella seconda stagione di One Piece di Netflix. Oltre a ciò, Furukawa ha detto che il suo futuro con Ace è incerto, ma ama il personaggio per la sua forte personalità.

Ora, naturalmente, la confessione di Furukawa ha catturato l’attenzione dei fan. Dopotutto, non ci sono ancora conferme sulla presenza di Ace nella seconda stagione del live-action.

Sappiamo già che la serie live-action ha iniziato la produzione e gli attori principali sono tornati a Città del Capo, in Sudafrica. La seconda stagione di One Piece di Netflix è destinata a dare vita a una serie di archi narrativi come Loguetown, Little Garden, Drum Island e altro ancora. Se il ritmo è fatto bene, One Piece potrebbe riuscire a raggiungere l’arco di Arabasta nella seconda stagione, e questo significa che Ace dovrebbe fare il suo debutto. Dopotutto, Luffy si riunisce al fratello maggiore prima che dello scontro contro Crocodile scoppi sul serio. E se così fosse, allora Furukawa tornerà a doppiare Ace nella serie live-action.

Fonte – Comicbook