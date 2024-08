My Hero Academia: la fine del manga annuncia sei progetti futuri

Il viaggio del protagonista di My Hero Academia, Izuku MIdoriya, è giunto al termine. Sono passati dieci anni da quado Kohei Horikoshi ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump con il manga che lo ha poi consacrato. Ma nonostante ora sia concluso, non significa che My Hero Academia abbandonerà presto i suoi fan. Infatti l’anime continua ad adattare il gran finale con la settima stagione e il quarto film del franchise uscito, My Hero Academia: You’re Next. Ora il franchise ha rivelato alcuni grandi progetti in arrivo.

Sebbene questi progetti non includano una serie sequel del mangaka Kohe Horikoshi, ci sono alcune grandi “prime volte” per la serie che arriveranno come un modo per celebrare la serie shonen sui supereroi.

Senza addentrarci nel territorio degli spoiler, il capitolo finale del manga ha dato il via alla storia di Deku e dei suoi compagni, combattenti del crimine. Dopo gli effetti devastanti di All For One e Shigaraki sulla Hero Society nello scontro finale, il mondo è diventato un posto molto diverso. Tuttavia tutti gli eroi lavorano per un nuovo futuro. Come affermato nel primo capitolo del manga, la serie ha sempre cercato di documentare come Midoriya stesso e i suoi alleati sarebbero diventati i più grandi eroi del mondo.

Dopo l’uscita del capitolo 430, la serie shonen di Horikoshi ha annunciato che i seguenti progetti sarebbero stati pubblicati nel prossimo futuro:

L’ultimo volume, il 42, in arrivo a dicembre 2024

Fanbook finale sarà disponibile a gennaio 2025

Art Book di My Hero Academia in arrivo ad aprile 2025

Mostra del manga – maggio 2025

Sondaggio sulla popolarità globale di My Hero Academia – in corso

Servizio di richiesta manoscritti digitali di My Hero Academia

L’attuale stagione anime non sarà l’ultima. Infatti è molto probabile che una certa ottava stagione fungerà da gran finale dell’adattamento anime. Questo ha senso perché tutti i film hanno sempre presentato nuove storie che non facevano parte del manga. Grazie al ruolo importante di Horikoshi nei quattro film precedenti, forse il mangaka penserà a una nuova storia che si svolgerà dopo gli eventi dell’ultimo capitolo.

Fonte – Comicbook