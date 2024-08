Coconino Press lancia i nuovi Tascabili

Lo straordinario catalogo di graphic novel Coconino in formato economico

Nasce in casa Coconino la nuova collana dei Tascabili: nuove edizioni di opere selezionate tra quelle degli autori più amati del fumetto italiano e internazionale, in formato 15 x 21 cm, in veste curatissima e da collezione, al prezzo di soli 12,90 euro.

Ciascun volume della collana Tascabili sarà pubblicato in un’unica tiratura, resterà disponibile fino a esaurimento scorte e non verrà mai più ristampato.

La nuova collana punta a far avvicinare i lettori più giovani agli autori più significativi del panorama del fumetto. È un’opportunità anche per chi si avvicina per la prima volta al graphic novel e vuole costruirsi una biblioteca ideale fatta da titoli di riconosciuta qualità. È un’occasione preziosa, infine, per i lettori che vogliono recuperare alcuni volumi dell’ampio catalogo Coconino che finora gli erano sfuggiti, ritrovandoli in una nuova versione agile, elegante e super accessibile nel prezzo.

Nella collana dei Tascabili troveranno posto le gemme e i must have del catalogo Coconino: libri, che, per motivi diversi, hanno segnato un punto di svolta nella storia del fumetto, sono diventati pietre miliari imprescindibili per gli appassionati e col loro successo hanno saputo attirare e incuriosire nuovi lettori. Si comincia con La terra dei figli di Gipi e Cheese di ZUZU, in uscita il 23 agosto: le opere chiave di un autore e di un’autrice di generazioni diverse, entrambi amatissimi dal pubblico e apprezzati dalla critica in Italia e all’estero. La collana proseguirà poi in autunno con un classico che ha già conquistato più generazioni: Zanardi di Andrea Pazienza. Sono i primi tre titoli di un progetto che ci accompagnerà a lungo, tra scoperte e riscoperte, per formare una collezione ragionata e accessibile a tutti del meglio del fumetto mondiale.

Collana Coconino Tascabili N. 1

Gipi

La terra dei figli

Pagine: 288, in b/n, formato 15 x 21 cm, brossurato con bandelle

Prezzo: 12,90 euro

La catastrofe è arrivata. L’aria è piena di mosche, l’acqua di cadaveri e di veleni. Un padre e due figli ragazzini sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, in una baracca in riva al lago, è ridotta a lotta quotidiana per sopravvivere. Società e civiltà non ci sono più, ogni incontro con gli altri è pericoloso. Il padre scrive qualcosa su un quaderno, tutte le sere, e i figli vorrebbero imparare a leggere, per sapere com’era il mondo di prima. Ma l’uomo non vuole… In questo futuro buio può restare accesa una scintilla di umanità? L’Apocalisse secondo Gipi: una pietra miliare del romanzo a fumetti.

Collana Coconino Tascabili N. 2

ZUZU

Cheese

Pagine: 272, in b/n, formato 15 x 21 cm, brossurato con bandelle

Prezzo: 12,90 euro

Cheese è la storia dell’amicizia tra ZUZU, Dario e Riccardo. Gli innamoramenti folli, la noia delle giornate in periferia e gli entusiasmi immotivati, la voglia di sbranare il mondo, il difficile rapporto col proprio corpo, le risate demenziali e le prime vere lacrime. La storia di tre ragazzi che si affacciano all’età adulta e cercano, ciascuno a suo modo, il coraggio di rischiare, di buttarsi, di provare a realizzare i propri sogni. Il folgorante libro d’esordio che ha rivelato il talento di una giovane, straordinaria autrice, subito diventata una stella nel panorama del graphic novel italiano.