Groot scatena un’epidemia zombie in Marvel Zombies: Dawn of Decay

Questo settembre, la paura mette radici in tutto l’Universo Marvel in MARVEL ZOMBIES: DAWN OF DECAY!

Scritta dallo sceneggiatore televisivo e fumettistico Tom Krajewski (Primer della DC) al suo debutto in Marvel Comics e disegnata dall’acclamato artista Jason Muhr (SPIDER-MAN 2099), la miniserie di quattro numeri offrirà una storia dell’orrore con i supereroi protagonisti giusto in tempo per la stagione di Halloween. Perfetta per i lettori di tutte le età, MARVEL ZOMBIES: DAWN OF DECAY è un’entusiasmante rivisitazione della saga dei Marvel Zombies che prende il via quando Groot, l’adorabile albero senziente dei Guardiani della Galassia scatena accidentalmente un terrificante virus alieno, trasformando gli Eroi più potenti della Terra e altre icone Marvel in zombie a base vegetale!

Suddenly, Groot is being attacked by a horde of zombified Avengers, and only he and Hulk, with his impenetrable green skin, remain impervious. Now it’s up to these two to fight their way to Banner’s lab in Avengers Tower and find a cure before it’s too late. pic.twitter.com/AKhI5ckFuS — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) August 1, 2024

La Marvel ha diffuso tutte e cinque le copertine del numero d’esordio, tra cui una cover omaggio a HOUSE OF X #1 di Annie Wu e una speciale copertina Saturday Morning connecting di Sean Galloway, oltre a un artwork interno mai visto prima. Le pagine di anteprima mostrano il fatidico starnuto che mette tutto in moto, Capitan America e Vedova Nera infettati e Bruce Banner al fianco di Groot mentre si accingono a sopravvivere in un mondo invaso dal terrore!

Get a special preview of the interiors here and don’t miss ‘Marvel Zombies: Dawn of Decay’ just in time for this year’s Halloween season! ⬇️ https://t.co/UC5SXqwdSw — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) August 1, 2024

Un nuovo virus zombie si è scatenato… e Groot è il paziente zero! Groot si sente in colpa, non solo perché l’ultimo piano di Rocket li ha messi nel mirino degli Avengers, ma anche perché è semplicemente malato! Naso gocciolante di linfa e tutto il resto. Tuttavia, le cose vanno da cattive ad apocalittiche, dopo che uno starnuto inopportuno in faccia a Capitan America ha conseguenze imprevedibili!

MARVEL ZOMBIES: DoD issue 2 arrives this October! Written by @tomkrajewski, with cover and interior art by myself! Zombie Thor vs Hulk! pic.twitter.com/L8ZIxKp39T — Jason Muhr (@JasonMuhr) July 29, 2024

Improvvisamente, Groot viene attaccato da un’orda di Avengers zombificati e solo lui e Hulk, con la sua impenetrabile pelle verde, rimangono immuni. Ora tocca a questi due eroi fare squadra e combattere attraverso una New York devastata fino al laboratorio di Banner nella Avengers Tower per trovare una cura prima che sia troppo tardi. Ma riuscirà Groot a tenere l’eroe sotto controllo e sulla strada giusta, o Hulk scatenerà la sua forza letale sugli zombie che una volta chiamavano amici?